Goa BJP GundaRaj : आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा में बड़ा ऐलान किया है कि राज्य को डर, अराजकता और गुंडाराज से मुक्त कराना ही उसका अगला मिशन है. “गोवा को बीजेपी का गुंडाराज नहीं चाहिए” नामक राज्यव्यापी अभियान के ज़रिए पार्टी ने बीजेपी सरकार को सीधी चुनौती दी है. यह सिर्फ़ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर उस गोवावासी की आवाज़ है जो शांति, सुरक्षा और न्याय चाहता है.

अपराध और असुरक्षा का बढ़ता ग्राफ

गोवा, जो कभी शांति और भाईचारे का प्रतीक माना जाता था, आज अपराध और असुरक्षा से जूझ रहा है. गोवा पुलिस के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 वर्षों में गंभीर अपराधों में 38% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है.

2017 में लगभग 2,900 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 4,050 से ऊपर पहुंच गई.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 40% से अधिक की बढ़ोतरी हुई.

केवल पिछले साल ही 120 से अधिक हत्या या हत्या के प्रयास, 350 से अधिक महिलाओं पर हमले और 800 से ज्यादा चोरी-लूट के मामले सामने आए.

ये आंकड़े सिर्फ़ संख्या नहीं, बल्कि हर गोवावासी के डर और असुरक्षा की सच्चाई हैं. रामा कंकोनकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दिनदहाड़े हमले और दो सालों में 250 से अधिक कार्यकर्ताओं पर हमले इस बात की पुष्टि करते हैं कि कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है.

जमीन और पहचान पर खतरा

AAP का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ़ डर की राजनीति ही नहीं कर रही, बल्कि गोवा की ज़मीन और पहचान भी बेच रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 3,200 एकड़ से अधिक सरकारी और सामुदायिक ज़मीन निजी कंपनियों और बिल्डरों को सौंप दी गई. इनमें से कई सौदे बिना स्थानीय जनता की सहमति के किए गए. AAP का कहना है कि बीजेपी विकास के नाम पर लूट चला रही है और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसे धमकाया जाता है.

बुनियादी ढांचे की बदहाली

बीजेपी की विफलता कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर बुनियादी सुविधाओं तक भी पहुंच चुकी है.

राज्य की 72% सड़कें मरम्मत की ज़रूरत में हैं.

हर बारिश में कई इलाकों की सड़कें झील जैसी स्थिति में बदल जाती हैं.

AAP ने “बीजेपी की नाकामी” जैसे अभियानों के ज़रिए इस मुद्दे को पहले ही उठाया था, जिस पर जनता ने जोरदार समर्थन दिया. अब तक 50,000 से अधिक लोग सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर कर चुके हैं.

जनभावना और भविष्य की लड़ाई

AAP का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ़ किसी पार्टी का नहीं, बल्कि गोवा के भविष्य का है.

एक तरफ बीजेपी है, जो डर, ज़मीन की लूट और गुंडाराज पर टिकी है.

दूसरी तरफ AAP है, जो शांति, कानून, पारदर्शिता और जनता की ताकत से गोवा को फिर से गौरवशाली राज्य बनाना चाहती है.

गोवा की जनता अब चुप नहीं बैठना चाहती. वह चाहती है कि आने वाली पीढ़ियों को डर नहीं, बल्कि अधिकार और सुरक्षा की विरासत मिले. जनता की आवाज़ अब साफ़ है.

“गुंडाराज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा”

आम आदमी पार्टी का यह अभियान केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि हर गोवावासी की जनभावना बन चुका है. यही जनभावना बीजेपी की सत्ता के डर को तोड़कर गोवा की नई दिशा तय करेगी.

यह भी पढ़ें : इंदौर कपड़ा बाजार विवाद: मुस्लिम कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे दिग्विजय सिंह को दिखाए काले झंडे, लगे “वापस जाओ” के नारे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप