लाइफ़स्टाइल

हर चीज खाने पर बनती है गैस? जानिए कारण, बचाव और असरदार घरेलू उपाय

Shanti Kumari25 March 2026 - 3:43 PM
1 minute read
Lifestyle

Lifestyle : बार-बार गैस बनना केवल आम समस्या नहीं, बल्कि पाचन तंत्र की कमजोरी या गलत खान-पान की ओर इशारा हो सकता है। अगर हर चीज खाने के बाद पेट फूलना, डकार या असहजता महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।

गलत खाने की आदतें बढ़ाती हैं समस्या

जल्दी-जल्दी खाना, ठीक से चबाकर न खाना और एक बार में ज्यादा भोजन करना गैस बनने की बड़ी वजह है। इससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता और पेट में हवा भर जाती है। खाने के तुरंत बाद लेटना भी इस समस्या को बढ़ाता है।

डाइट में करें ये जरूरी बदलाव

गैस से बचने के लिए दिन में 4-5 बार थोड़ा-थोड़ा खाएं। फाइबर युक्त चीजें जैसे दालें और सलाद जरूर लें, लेकिन इन्हें धीरे-धीरे डाइट में शामिल करें। सोडा, फिजी ड्रिंक्स, च्युइंग गम और आर्टिफिशियल मिठास से दूरी बनाना फायदेमंद है। अगर दूध से गैस बनती है, तो लैक्टोज इनटोलरेंस की जांच कराएं।

घरेलू उपाय देंगे राहत

अदरक, जीरा और सौंफ पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। खाने के बाद सौंफ चबाना या हींग वाला पानी पीना गैस और पेट फूलने में राहत देता है। नींबू पानी भी पाचन सुधारने का आसान और असरदार उपाय है।

जीवनशैली में सुधार भी जरूरी

खाने के बाद 5-15 मिनट तक Vajrasana में बैठना पाचन को तेज करता है। इसके अलावा हल्की सैर करना और तनाव कम करना भी गैस की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है।

कब लें डॉक्टर की सलाह

अगर गैस के साथ लगातार पेट दर्द, उल्टी, वजन कम होना या मल में खून जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।

ये भी पढ़ें – हरियाणा दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस और बाल कल्याण समिति को लगाई फटकार

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Shanti Kumari25 March 2026 - 3:43 PM
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