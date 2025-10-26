फटाफट पढ़ें

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया विवाद में फंस गए हैं. पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बांध बरियारपुर चेकपोस्ट पर उनकी कार से अंग्रेजी बियर बरामद हुई. इस मामले में एसएसबी (SSB) टीम ने विधायक की गाड़ी को जब्त कर उन्हें और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

पूर्व विधायक की गाड़ी से अंग्रेजी बियर बरामद

यह घटना 24 अक्टूबर 2025 को करीब 12:55 बजे हुई, जब SST पॉइंट मजिस्ट्रेट और एसएसबी की टीम बिहार में चुनावी निगरानी के तहत वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश नंबर की एक काली ‘किआ सेल्टोस’ कार को रोका गया, जिसमें पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया सवार थे. गाड़ी की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखे एक ट्रॉली बैग से अंग्रेजी बियर के तीन केन (बडवाइजर लेगर 500 एमएल, बैच नंबर 7427) बरामद हुए.

शराबबंदी के बावजूद बरामद हुई बियर

पुलिस और मजिस्ट्रेट ने शराब के बारे में पूछताछ की, लेकिन पूर्व विधायक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिससे शराब की खरीद, बिक्री या परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है. जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने विधायक की कार और बरामद बियर को जब्त कर लिया. इसके साथ ही, पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके ड्राइवर दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया.

पूर्व विधायक चुनाव प्रचार में आए थे

सूत्रों के अनुसार, पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र से बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने आए थे. इस दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा चुनावी निगरानी चौकियों पर वाहनों की कड़ी जांच की जा रही थी. इसी दौरान उनका मामला सामने आया, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी. पुलिस यह पता लगा रही है कि बरामद बियर व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी या चुनाव प्रचार से संबंधित थी.

विपक्ष का आरोप और बीजेपी के लिए असहज स्थिति

इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर चुनाव आचार संहिता और शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है. बीजेपी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह घटना चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां मामले की तहकीकात में जुटी हैं.

