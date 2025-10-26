Bihar

बिहार में बीयर के साथ पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, SSB ने कार जब्त की

Ajay Yadav26 October 2025 - 2:39 PM
2 minutes read
Bihar Elections 2025 :
बिहार में बीयर के साथ पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, SSB ने कार जब्त की

फटाफट पढ़ें

  • पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया विवाद में फंस गए
  • गाड़ी से अंग्रेजी बियर के तीन केन बरामद
  • विधायक और ड्राइवर गिरफ्तार, कार जब्त
  • शराबबंदी उल्लंघन पर राजनीतिक चर्चा
  • बरामद बियर व्यक्तिगत या प्रचार जांच में

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया विवाद में फंस गए हैं. पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बांध बरियारपुर चेकपोस्ट पर उनकी कार से अंग्रेजी बियर बरामद हुई. इस मामले में एसएसबी (SSB) टीम ने विधायक की गाड़ी को जब्त कर उन्हें और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

पूर्व विधायक की गाड़ी से अंग्रेजी बियर बरामद

यह घटना 24 अक्टूबर 2025 को करीब 12:55 बजे हुई, जब SST पॉइंट मजिस्ट्रेट और एसएसबी की टीम बिहार में चुनावी निगरानी के तहत वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश नंबर की एक काली ‘किआ सेल्टोस’ कार को रोका गया, जिसमें पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया सवार थे. गाड़ी की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखे एक ट्रॉली बैग से अंग्रेजी बियर के तीन केन (बडवाइजर लेगर 500 एमएल, बैच नंबर 7427) बरामद हुए.

शराबबंदी के बावजूद बरामद हुई बियर

पुलिस और मजिस्ट्रेट ने शराब के बारे में पूछताछ की, लेकिन पूर्व विधायक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिससे शराब की खरीद, बिक्री या परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है. जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने विधायक की कार और बरामद बियर को जब्त कर लिया. इसके साथ ही, पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके ड्राइवर दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया.

पूर्व विधायक चुनाव प्रचार में आए थे

सूत्रों के अनुसार, पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र से बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने आए थे. इस दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा चुनावी निगरानी चौकियों पर वाहनों की कड़ी जांच की जा रही थी. इसी दौरान उनका मामला सामने आया, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी. पुलिस यह पता लगा रही है कि बरामद बियर व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी या चुनाव प्रचार से संबंधित थी.

विपक्ष का आरोप और बीजेपी के लिए असहज स्थिति

इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर चुनाव आचार संहिता और शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है. बीजेपी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह घटना चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां मामले की तहकीकात में जुटी हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 October 2025 - 2:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of खेसारी लाल यादव ने छपरा में रवि किशन पर किया पलटवार, कहा- ‘नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की’

खेसारी लाल यादव ने छपरा में रवि किशन पर किया पलटवार, कहा- ‘नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की’

26 October 2025 - 10:51 AM
Photo of प्रशांत किशोर का विपक्ष पर हमला, राजद के साथ एनडीए सरकार को भी लिया लपेटे में

प्रशांत किशोर का विपक्ष पर हमला, राजद के साथ एनडीए सरकार को भी लिया लपेटे में

24 October 2025 - 5:44 PM
Photo of CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

24 October 2025 - 11:27 AM
Photo of तेजस्वी यादव को CM फेस बनाते ही केशव मौर्य ने कसा तंज, जानें क्या कहा?

तेजस्वी यादव को CM फेस बनाते ही केशव मौर्य ने कसा तंज, जानें क्या कहा?

24 October 2025 - 10:35 AM
Photo of गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस RJD और VIP को कहा टिकट बेचने वाली पार्टी

गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस RJD और VIP को कहा टिकट बेचने वाली पार्टी

23 October 2025 - 2:17 PM
Photo of तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

23 October 2025 - 1:29 PM
Photo of बेगूसराय में दर्दनाक ट्रेन हादसा, काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

बेगूसराय में दर्दनाक ट्रेन हादसा, काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

23 October 2025 - 12:34 PM
Photo of तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

22 October 2025 - 6:06 PM
Photo of तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

22 October 2025 - 3:24 PM
Photo of सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

22 October 2025 - 1:11 PM
Back to top button