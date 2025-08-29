Bihar

बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

Bihar News :
बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

फटाफट पढ़ें

  • एमके स्टालिन ने राहुल को राजीव गांधी कहा
  • गलती पर पार्टी ने सुधार की कोशिश की
  • बीजेपी ने स्टालिन पर तीखा हमला किया
  • स्टालिन ने बीजपी की हार जताई
  • राहुल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी

Bihar News : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान भाषण में उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने राहुल गांधी के बदले कुछ और कह दिया.

बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है. चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं. इस यात्रा में कई अन्य राज्यों के नेता भी शामिल हो रहे हैं. बीते बुधवार को राहुल गांधी की यात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहुंची थी. यहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इसका हिस्सा बने. एमके स्टालिन ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए. हालांकि, अपने संबोधन के दौरान स्टालिन की जुबान फिसल गई. एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को राजीव गांधी कह दिया. अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर एमके स्टालिन पर निशाना साधा है.

एमके स्टालिन ने राहुल को राजीव गांधी कहा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान स्टालिन ने मंच पर राहुल गांधी की जगह उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी का नाम ले लिया. बाद में पार्टी की तकनीकी टीम ने इस गलती को सुधारने की कोशिश की, हालांकि, ये गलती वायरल हो गई.

नाम भूलने की गलती छुपाने पर सवाल उठाए

इस घटना को लेकर तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा- “तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार धांधली और छल-कपट पर टिकी है. बिहार जाकर भाषण में कागज से पढ़ते हुए भी नाम गलत बोलना एक बात है, लेकिन उस गलती को छुपाने की कोशिश उससे भी ज्यादा हैरीन करने वाली है.

बिहार चुनाव में NDA की हार तय

सभा को संबोधित करते हुए तमिलमाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए हाथ मिलाया है. बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार होगी. राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को बेनकाब कर दिया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों का जवाब नहीं दिया. आयोग ने उनसे हलफनामा दाखिल करने को कहा. राहुल गांधी डरेंगे नहीं

