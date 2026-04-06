वायरल

पिता ने तलाक के बाद बेटी के लिए खास अंदाज में मनाई खुशी, Video वायरल

Karan Panchal6 April 2026 - 5:06 PM
1 minute read
Viral Video
पिता ने तलाक के बाद बेटी के लिए खास अंदाज में मनाई खुशी, Video वायरल

Viral Video : आजकल सोशल मीडिया हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। लोग दिन का काफी समय स्क्रोलिंग और वायरल कंटेंट देखने में बिता देते हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।

I Love My Daughter

वीडियो में एक लड़की और उसके परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं। सभी ने एक जैसी टी-शर्ट पहनी हुई है, जिस पर लड़की का चेहरा और उसके ऊपर लिखा है, “I Love My Daughter”।

जानकारी के अनुसार, यह लड़की हाल ही में 7 साल बाद तलाकशुदा हुई है। इसके बाद उसके पिता ने धूम-धाम के साथ उसे अपने घर लाकर खुशियों का जश्न मनाया। बताया गया है कि लड़की के पिता रिटायर जज हैं।

कैप्शन में पूरी घटना का विवरण

यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @ilyasilukhan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जिसमें कैप्शन में पूरी घटना का विवरण भी साझा किया गया है। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को कई लोगों ने देखा और कई अन्य यूजर्स ने इसे अपने अकाउंट से शेयर भी किया।

डिस्क्लेमर- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका तनाव, पाकिस्तान का सीजफायर प्रस्ताव ‘इस्लामाबाद अकॉर्ड’, होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलने की संभावना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 April 2026 - 5:06 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमरूद तोड़ने की सजा: पूर्व-सैनिक ने मासूम बच्ची को चेन से बांधकर बेरहमी से पीटा

अमरूद तोड़ने की सजा: पूर्व-सैनिक ने मासूम बच्ची को चेन से बांधकर बेरहमी से पीटा

6 April 2026 - 10:52 AM
Photo of जर्मन टूरिस्ट हैरान, भारत में UPI और QR पेमेंट को बताया जादू

जर्मन टूरिस्ट हैरान, भारत में UPI और QR पेमेंट को बताया जादू

5 April 2026 - 7:42 PM
Photo of JCB मशीनें पीले रंग की ही क्यों होती हैं? जानिए इसके पीछे की असली वजह

JCB मशीनें पीले रंग की ही क्यों होती हैं? जानिए इसके पीछे की असली वजह

4 April 2026 - 3:02 PM
Photo of रील बनाने के लिए युवक ने बाइक पर डाला पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रील बनाने के लिए युवक ने बाइक पर डाला पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

4 April 2026 - 12:04 PM
Photo of भारत का इकलौता सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर, पैदल ही जा सकते हैं विदेश

भारत का इकलौता सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर, पैदल ही जा सकते हैं विदेश

3 April 2026 - 6:56 PM
Photo of सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में युवक ने डीजल से धोई स्कॉर्पियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में युवक ने डीजल से धोई स्कॉर्पियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार

3 April 2026 - 12:03 PM
Photo of मार्केट में संतरा बेचने का अनोखा अंदाज, संतरा बेचते-बेचते उछल-कूद, वीडियो वायरल

मार्केट में संतरा बेचने का अनोखा अंदाज, संतरा बेचते-बेचते उछल-कूद, वीडियो वायरल

2 April 2026 - 6:13 PM
Photo of Viral Video : स्कूल लड़की का NEET/JEE पर मज़ेदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Viral Video : स्कूल लड़की का NEET/JEE पर मज़ेदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

31 March 2026 - 4:11 PM
Photo of Viral Video : विदेशी पर्यटक भारत की ग्रोसरी डिलीवरी से हैरान, 29 मिनट में मिला सारा सामान

Viral Video : विदेशी पर्यटक भारत की ग्रोसरी डिलीवरी से हैरान, 29 मिनट में मिला सारा सामान

29 March 2026 - 6:34 PM
Photo of मॉल रोड पर लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार

मॉल रोड पर लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार

28 March 2026 - 2:18 PM
Back to top button