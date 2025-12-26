Jharkhandराज्यवायरल

फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

Shanti Kumari26 December 2025 - 5:40 PM
1 minute read
Ahana death

Ahana death : झारखंड के एक छोटे से गांव की 11वीं की छात्रा अहाना की जान फास्ट फूड खाने की वजह से चली गई। एक तरफ जहां वह डॉक्टर बनना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वही फास्ट फूड उसकी मौत का कारण बनेगा। फास्ट फूड के कारण उसकी आंतें खराब हो गईं और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आखिरकार दिल्ली के एम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

अहाना की आखिरी इच्छा

अहाना के परिवार का कहना है कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करे। वह चाहती थी कि स्कूलों में बच्चों को इस विषय पर शिक्षा दी जाए ताकि वे फास्ट फूड से दूर रहें और स्वस्थ जीवन जी सकें। अहाना के पिता ने सीएमओ को पत्र लिखकर अपील की है कि बच्चों के बीच इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि फास्ट फूड के दुष्प्रभाव से बचा जा सके।

अहाना की मौत समाज के लिए चेतावनी

पिता मंसूर खान और मां सारा खान का कहना है कि उनकी बेटी की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत हानि नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि बच्चों को इस बारे में सचेत किया जाए, खासकर स्कूलों और कॉलेजों में। इसके अलावा, सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने भी घोषणा की कि बच्चों को पौष्टिक भोजन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

फास्ट फूड का अत्यधिक खतरनाक

अहाना की मौत ने न केवल उनके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे समाज को इस बात की याद दिलाई कि फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन कितना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन अब इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और बच्चों को पौष्टिक आहार की ओर मार्गदर्शन देने के लिए कदम उठा रहा है। यह कदम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा।

ये भी पढ़ें – पत्नी के मायके जाने से नाराज हुआ पति, ससुर के घर पर चलाया बुलडोजर

