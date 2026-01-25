Maharashtra Politics : बीजेपी नेता नवनीत राणा ने AIMIM नेता इम्तियाज जलील के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है. जलील ने कहा था, “सिर्फ मुंब्रा ही नहीं, बल्कि पूरा महाराष्ट्र हरा होगा” इस पर नवनीत राणा ने जवाब देते हुए कहा कि जलीज अपनी औकात और वर्तमान हालात भूल गए हैं.

छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा, “छत्रपति के बच्चों और भक्तों का खून आज भी हमारे शरीर में दौड़ रहा है. आपकी आने वाली सात पीढ़ियां भी महाराष्ट्र को हरा-भरा नहीं बना पाएंगी.” इम्तियाज जलील पर अपनी तमीज भूलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने महिलाओं और महाराष्ट्र के बारे में उनके बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई.

माइनॉरिटी का मतलब चुप रहना नहीं

नवनीत राणा ने कहा, “हम आपको इस देश में माइनॉरिटी के तौर पर रहने देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप रहेंगे. जरूरत पड़ी तो 15 सेकंड भी काफी हैं. महाराष्ट्र कभी हरा नहीं होगा,” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे महाराष्ट्र को धमकाया जा रहा है.

नवनीत राणा ने इम्तियाज जलील को चेतावनी दी

नवनीत राणा ने इम्तियाज जलील को चेतावनी देते हुए कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम धमकियों की भीख नहीं मांगते, उन्होंने चेतावनी दी, “आप जिस शहर में रहते हैं, उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर है. अगर आप बदतमीजी और महिलाओं के बारे में अपमानजनक शब्द बोलना बंद नहीं करेंगे, तो महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा.”

नवनीत राणा ने यह भी कहा, “तमीजी में रहें और अपना काम करें. अगर आप माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं, तो अच्छे से रहें.”

