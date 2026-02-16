Delhi NCROther Statesराष्ट्रीय

इलेक्शन कमिशन ने 7 अधिकारियों को किया सस्पेंड, SIR में लापरवाही के आरोप

Election Commission of India
Election Commission of India : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़े काम में गंभीर लापरवाही के आरोप में 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कर्तव्य की अनदेखी और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट का काम बहुत संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।

रुकावट नहीं की जाएगी बर्दाश्त

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, फाइनल वोटर लिस्ट की पब्लिशिंग की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है।

इन अधिकारियों पर कसा शिकंजा

सस्पेंड अधिकारियों में डॉ. सेफाउर रहमान (असिस्टेंट डायरेक्टर, कृषि विभाग, समसेरगंज), नितीश दास (राजस्व अधिकारी, फरक्का), डालिया रे चौधरी (महिला विकास अधिकारी, मयनागुड़ी), स्क. मुर्शिद आलम (असिस्टेंट कृषि निदेशक, सूती ब्लॉक), सत्यजीत दास (संयुक्त BDO, कैनिंग पूर्व), जॉयदीप कुंडू (FEO, कैनिंग पूर्व) और देबाशीष विश्वास (संयुक्त BDO, देबरा) शामिल हैं।

