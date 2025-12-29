Weather Update : दिल्ली-NCR में इन दिनों भीषण ठंड और कोहरा छाया हुआ है। जिसके कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचाव के लिए लोग उनी कपड़ों के अलावा अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब है। (AQI) 400 पार दर्ज की गई है, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है।

दिल्ली समेत कई राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को जरूरत न पड़ने पर घर से बाहर न निकलने की भी सलाह दी है।

विमानों और ट्रनों पर पड़ा प्रभाव

पूरे उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है,जिसके कारण कई विमानें और ट्रनें देर से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट से चल रही है, जिस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

1 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी

बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रशासन ने नोएडा के सभी स्कूलों में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है।

AQI स्तर बेहद खराब

इस बीच दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 403 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में स्थिति सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां AQI 459 तक पहुँच गया। इसके अलावा IGI एयरपोर्ट क्षेत्र में AQI 317, IIT दिल्ली में 362, ITO में 400, लोधी रोड में 359 और चांदनी चौक में 423 AQI रिकॉर्ड किया गया।

