दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

Amzad Khan25 October 2025 - 4:11 PM
1 minute read
Delhi Encounter
महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में घायल बदमाश और पुलिस की कार्रवाई।

फटाफट पढ़ें

  • महरौली और नांगलोई में मुठभेड़ हुई
  • चार बदमाश घायल, पुलिसकर्मी सुरक्षित
  • कोकू पहाड़िया को इलाज के लिए ले जाया गया
  • द्वारका में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद
  • आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार किया गया

Delhi News: दिल्ली के महरौली और नांगलोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. गोलीबारी में चार बदमाश घायल हुए हैं. जबकि उनकी फायरिंग में पुलिसकर्मियों के बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोली लग गई. घायल बदमाशों पर पहले से पुलिस पर फायरिंग करने के मामले दर्ज हैं. नागलोई में तीन बदमाशों को गोली लगी है जबकि महरौली में एक अपराधी को गोली लगी है.

जानकारी के अनुसार, महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वॉन्टेड अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया. एनकाउंटर के दौरान दो पुलिसवालों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी और एक कांस्टेबल के हाथ में चोट आई. आरोपी ने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर फायरिंग की. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. गोली लगने के बाद पहाड़िया को काबू कर लिया गया और उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वह आर्म्स सप्लाई समेत कई मामलों में वॉन्टेड था.

द्वारका में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

वहीं, दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की और इस मामले में हरियाणा के रोहतक निवासी 21 वर्षीय ऋतिक को गिरफ्तार किया. उसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस में अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा गया. पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 1,400 क्वार्टर और 84 बोतल शराब बरामद की गई, जिसमें रॉयल स्टैग की 70 बोतलें और रॉयल ग्रीन की 14 बोतलें शामिल थीं. अवैध शराब की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया. ऋतिक हरियाणा के बहादुरगढ़ से शराब खरीदता था और उसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचाता था.

