Delhi HC Decision : मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. NEET UG री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार द्वारा ऐप पर 22 जून तक लगाई गई अस्थायी रोक को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका अदालत ने खारिज कर दी.

टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत परीक्षा से जुड़े संभावित दुरुपयोग को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार (19 जून, 2026) को अदालत ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी.

Delhi High Court dismisses Telegram’s plea challenging the Centre’s temporary ban imposed in view of the NEET re-examination, granting no relief to the messaging platform.



Justice Tejas Karia upholds the government’s decision to block Telegram till June 22, rejecting the… pic.twitter.com/8Sk95cFHYN — ANI (@ANI) June 19, 2026

यह फैसला जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने सुनाया. अदालत के इस आदेश के बाद टेलीग्राम पर 22 जून तक लागू अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा.

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