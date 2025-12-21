Delhi Traffic Challans : दिल्ली सरकार दिल्ली वाहन चालकों को न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है। सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत ट्रैफिक चालान माफ करने पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली कैबिनेट में इसे पास होने की संभावना अधिक है।

वाहन चालकों को भारी चालानों से मिलेगी मुक्ति

ओवरस्पीडिंग, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग जैसे मामलों में लाखों चालान कटते हैं। चालान की रकम ज्यादा हो जाती है और लोग भरने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में एमनेस्टी स्कीम के जरिए सरकार सभी पुराने चालानों को खत्म कर आम जनता को राहत देना चाहती है। सरकार का मानना है कि ऐसे करने से लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे।

दिल्ली LG के पास भेजी गई फाइल

बता दें कि सरकार की ओर से इस योजना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और एलजी की सहमति के बाद ही होगा। जानकारी के मुताबिक फाइल LG विनय कुमार सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। यदि यह स्कीम लागू होती है तो दिल्ली वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी।

