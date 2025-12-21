Delhi NCRराष्ट्रीय

दिल्ली वाहन चालकों को बड़ी राहत, Traffic Challan माफ करने की तैयारी में सरकार

Karan Panchal21 December 2025 - 1:33 PM
1 minute read
Delhi Traffic Challans
दिल्ली वाहन चालकों को बड़ी राहत, Traffic Challan माफ करने की तैयारी में सरकार

Delhi Traffic Challans : दिल्ली सरकार दिल्ली वाहन चालकों को न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है। सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत ट्रैफिक चालान माफ करने पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली कैबिनेट में इसे पास होने की संभावना अधिक है।

वाहन चालकों को भारी चालानों से मिलेगी मुक्ति

ओवरस्पीडिंग, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग जैसे मामलों में लाखों चालान कटते हैं। चालान की रकम ज्यादा हो जाती है और लोग भरने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में एमनेस्टी स्कीम के जरिए सरकार सभी पुराने चालानों को खत्म कर आम जनता को राहत देना चाहती है। सरकार का मानना है कि ऐसे करने से लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे।

दिल्ली LG के पास भेजी गई फाइल

बता दें कि सरकार की ओर से इस योजना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और एलजी की सहमति के बाद ही होगा। जानकारी के मुताबिक फाइल LG विनय कुमार सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। यदि यह स्कीम लागू होती है तो दिल्ली वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी।

ये भी पढ़ें- पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 December 2025 - 1:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, उड़ान और ट्रेन सेवाएं प्रभावित

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, उड़ान और ट्रेन सेवाएं प्रभावित

21 December 2025 - 8:45 AM
Photo of IGI Airport : दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्री ने लगाया पायलट पर मारपीट का आरोप, पूरी खबर पढ़े

IGI Airport : दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्री ने लगाया पायलट पर मारपीट का आरोप, पूरी खबर पढ़े

20 December 2025 - 2:47 PM
Photo of दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर, 177 उड़ानें रद्द और 500 से अधिक फ्लाइट्स में देरी

दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर, 177 उड़ानें रद्द और 500 से अधिक फ्लाइट्स में देरी

20 December 2025 - 7:46 AM
Photo of Delhi Pollution : दिल्ली की जहरीली हवा, घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स कैंसिल, डिटेल में पढ़ें

Delhi Pollution : दिल्ली की जहरीली हवा, घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स कैंसिल, डिटेल में पढ़ें

19 December 2025 - 6:25 PM
Photo of लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और सांसदों की बैठक, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और सांसदों की बैठक, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद

19 December 2025 - 2:30 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, AQI बढ़कर 400 के पार जाने का अनुमान

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, AQI बढ़कर 400 के पार जाने का अनुमान

19 December 2025 - 8:17 AM
Photo of School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

18 December 2025 - 4:31 PM
Photo of VB-G Ram G Bill लोकसभा में पास, विपक्ष ने फाड़ी बिल की कॉपी, भारी हंगामा

VB-G Ram G Bill लोकसभा में पास, विपक्ष ने फाड़ी बिल की कॉपी, भारी हंगामा

18 December 2025 - 3:25 PM
Photo of ओमान दौरे पर पीएम मोदी : भारत-ओमान साझेदारी को नई ऊँचाई, नवाचार और आर्थिक बदलाव पर जोर

ओमान दौरे पर पीएम मोदी : भारत-ओमान साझेदारी को नई ऊँचाई, नवाचार और आर्थिक बदलाव पर जोर

18 December 2025 - 1:08 PM
Photo of एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के टायर फटे, बीच हवा में आई खराबी, 160 यात्रियों में मचा हड़कंप

एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के टायर फटे, बीच हवा में आई खराबी, 160 यात्रियों में मचा हड़कंप

18 December 2025 - 12:16 PM
Back to top button