फटाफट पढ़ें

Delhi Blast Case : दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया था. वीडियो से यह कहा जा सकता है कि यह फिदायीन हमला पहले से ही प्लान था. दिल्ली में लाल किला के पास यह ब्लास्ट 10 नवंबर को हुआ था, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसी कड़ी में अल फलाह यूनिवर्सिटी ED, NIA समेत सभी जांच एजेंसियों के रडार पर है. हर दिन मामले में नए खुलासे हो रहें है.

दानिश की गिरफ्तारी के नए खुलासे

NIA को यह जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर-उन-नबी के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद मिली. दानिश जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है. NIA ने उसे चार दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया था और फिर उसे गिरफ्तार किया गया.

भारतीय सुरक्षा एजेंसियो ने राजधानी में हुए हमले को लेकर नया खुलासा करते हुए कहा कि, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था. यह प्लानिंग हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी.

भीड़भाड़ वाले इलाके पर थी हमले की प्लानिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी बैटरी और कैमरे से लैस हैवी-लोड ड्रोन तैयार करने की साजिश थी. जो भारी विस्फोटक उठा सकें और आबादी वाले क्षेत्र को निशाना बनाया जा सके. अब NIA तकनीकी स्पोर्ट नेटवर्क की पहचान में जुटी है. NIA के अनुसार दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव है. एजेंसी ने बताया कि दानिश भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके.

