दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली : AQI 233 पर, सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध से बढ़ी परेशानी

Ajay Yadav2 November 2025 - 9:34 AM
Delhi AQI Update :
  • दिल्ली की हवा फिर जहरीली हुई
  • AQI 233, सांस लेना हुआ मुश्किल
  • दीवाली के बाद प्रदूषण बरकरार
  • सुबह-शाम ठंड और धुंध का असर
  • बारिश नहीं, राहत की उम्मीद कम

Delhi AQI Update : राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम साफ रहने की संभावना है और दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि, बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहेगा. दिल्ली का एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 233 दर्ज किया गया, जो “खतरनाक” श्रेणी में आता है. दीवाली के बाद से वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी है. हालांकि हाल के दिनों मे इसमें थोड़ी सुधार देखा गया है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं है.

आज नवम्बर का दूसरा दिन है, इसलिए अभी सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सुबह शाम धुंध कोहरे जैसा एहसास देगी. नवम्बर में ज्यादातर कम बारिश होती है लिहाजा अभी वायु प्रदूषण में राहत की उम्मीद कम है.

सांस के मरीजों के लिए बढ़ा खतरा

राजधानी में AQI 233 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. PM2.5 का लेवल 228 और PM10 150 पहुंच चुका है. जिस कारण दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है. इसमें बच्चों-बुजुर्गों और सांस रोगियों के लिए बेहद खतरा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दीवाली के बाद से बढ़ा AQI नीचे नहीं आ रहा है. जबकि शुक्रवार को 288 के मुकाबले नीचे आया है आज. AQI सुधारने के लिए सरकार के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं, लिहाजा सावधानी बरतें.

सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास

दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. औसत तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय सुबह 6:34 और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा. सुबह शाम हल्की हवा के चलते सर्दी का एहसास होगा, लेकिन दिन में गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी.

धुंध और प्रदूषण से बनेगी मुश्किलें

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. सुबह और शाम प्रदूषण के चलते कोहरा जैसा दिखेगा. आंकड़ो की मानें तो नवम्बर में औसत 5 से 6 मिमी बारिश होती है. मानसून के बाद इस महीने में प्रदूष्ण बढ़ने की एक बड़ी वजह बारिश का कम होना भी है.

नवंबर की शुरुआत के साथ हल्की सर्दी का असर दिख रहा है. रात में तापमान 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. हालांकि दिन अभी गर्म हो रहे हैं. लेकिन महीने के अंत तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कड़ाके की सर्दी का असर दिसम्बर में ही देखने को मिलेगा.

