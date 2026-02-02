Punjabराज्य

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 13वां दिन: पंजाब पुलिस ने 767 जगहों पर की छापेमारी, 148 लोग 4 हथियारों समेत काबू

Ajay Yadav2 February 2026 - 11:19 AM
1 minute read
Punjab News :
‘गैंगस्टरां ते वार’ का 13वां दिन: पंजाब पुलिस ने 767 जगहों पर की छापेमारी, 148 लोग 4 हथियारों समेत काबू

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 13वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गये और मैप किए गए 767 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक मुहिम है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) पंजाब के पूर्ण समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयाँ कर रही हैं.

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 13वें दिन पुलिस टीमों ने 148 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चार हथियार बरामद किए, जिसके साथ मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 4,061 हो गई है.

178 लोगों पर एहतियातन कार्रवाई

इसके अलावा 178 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि 291 व्यक्तियों को तफ्तीश और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 14 भगोड़े अपराधियों (पी.ओज़.) को भी गिरफ्तार किया है.

उन्होंने कहा कि लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध व आपराधिक गतिविधियों की सूचना/जानकारी साझा कर सकते हैं.

337वें दिन 73 नशा तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ मुहिम के 337वें दिन 73 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2.8 किलो हेरोइन, 252 ग्राम अफीम, 386 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 14,730 रुपये की ड्रग मनी बरामद की. इस तरह केवल 337 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 47,355 हो गई है. नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 February 2026 - 11:19 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of असम के तिनसुकिया में आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा-2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

असम के तिनसुकिया में आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा-2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

2 February 2026 - 10:45 AM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आरोप- केंद्रीय बजट में पंजाब और हरियाणा के किसानों की अनदेखी

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आरोप- केंद्रीय बजट में पंजाब और हरियाणा के किसानों की अनदेखी

2 February 2026 - 10:00 AM
Photo of पंजाब सरकार ने केंद्रीय बजट को किसान और जनता विरोधी बताया, राज्य और उसके लोगों के साथ हुई लगातार उपेक्षा पर उठाए सवाल

पंजाब सरकार ने केंद्रीय बजट को किसान और जनता विरोधी बताया, राज्य और उसके लोगों के साथ हुई लगातार उपेक्षा पर उठाए सवाल

2 February 2026 - 9:17 AM
Photo of पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान

पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान

1 February 2026 - 3:42 PM
Photo of सीएम भगवंत मान की पहल से दक्षिण कोरिया ने कृषि में तकनीकी मदद की पेशकश

सीएम भगवंत मान की पहल से दक्षिण कोरिया ने कृषि में तकनीकी मदद की पेशकश

1 February 2026 - 3:20 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

1 February 2026 - 2:41 PM
Photo of Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

1 February 2026 - 2:13 PM
Photo of गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

1 February 2026 - 1:49 PM
Photo of Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

1 February 2026 - 1:47 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

1 February 2026 - 1:11 PM
Back to top button