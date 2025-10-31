Bihar

बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

Bihar Assembly Election 2025 :
फटाफट पढ़ें

  • सीएम योगी ने सिवान की सभा में भरी हुंकार
  • माफियाओं पर चल रहा बुलडोजर, बोले योगी
  • बिहार से माफियाओं का सफाया जरूरी बताया
  • बिहार की अस्मिता की लड़ाई जारी रखनी होगी
  • कांग्रेस-राजद पर योगी ने बोला जोरदार हमला

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधासभा चुनाव के दौरान सिवान में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडेय के समर्थन में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जमकर हमला बोला. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचूमर निकाल कर जहन्नुम भेज दिया गया है.

बिहार से माफियाओं का सफाया जरूरी

सीएम योगी ने कहा कि दो दिन पहले वह रघुनाथपुर आए थे क्योंकि वहा एक खानदानी माफिया फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था. उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बुलडोजर चलकार ऐसे माफियाओं का पूरी तरह सफाया कर दिया है और उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है. योगा आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 20 वर्षो में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की नींव और मजबूत हुई है.

योगी बोले बिहार की अस्मिता की लड़ाई जारी

सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने बिहार की पहचान और सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, उन्हें अब दोबारा बिहार या सिवान में जगह नहीं मिलनी चाहिए. यह बिहार की अस्मिता की लड़ाई है, हम बार-बार कहते हैं भारत तब विकसत होगा जब बिहार विकसित होगा. सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस-राजद ने गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए.

