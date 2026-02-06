Haryanaराज्य

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा

Shanti Kumari6 February 2026 - 11:41 AM
2 minutes read
Haryana News

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘परीक्षा पर चर्चा’ का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कैथल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक उपस्थित रहे।

लाइव प्रसारण के बाद विद्यार्थियों से सीधा संवाद

कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के समापन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने छात्रों से उनकी शैक्षणिक तैयारियों, परीक्षा को लेकर तनाव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की तथा उन्हें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कैथल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन

कैथल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चाके माध्यम से विद्यार्थियों की शंकाओं और प्रश्नों का सरल और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों के मन से परीक्षा का भय दूर करने में अहम भूमिका निभाता है।

परीक्षा पर चर्चामन, आत्मविश्वास और सपनों का संवाद

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चाकेवल परीक्षा की नहीं, बल्कि मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उन्हें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत व अभिनंदन

मुख्यमंत्री ने ‘परीक्षा पर चर्चा’ में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की सकारात्मक भूमिका विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में बेहद महत्वपूर्ण है।

विकसित भारत 2047 को लेकर विद्यार्थियों से मंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर विद्यार्थियों से मंथन किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के हर पैमाने पर खरा उतरने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

आने वाली परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है।

पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व और शिक्षाओं के प्रसार के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं

