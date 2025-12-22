Fire Accident : महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में जीत के बाद पुणे जिले के जेजुरी में जश्न के दौरान बड़ा हादसा हुआ. जेजुरी मंदिर की सीढ़ियों के पास विजय उत्साह में हल्दी-कुमकुम उड़ाने और भंडारा चढ़ाने के दौरान आग लग गई, जिससे लगभग 8 से 9 लोग घायल हो गए. इस घटना में कुछ स्थानीय नगरसेवक भी झुलस गए हैं.

मतगणना के बाद पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जेजुरी मंदिर में भगवान खंडेराया के चरणों में भंडारा चढ़ाने पहुंचे थे. मंदिर की सीढ़ियों पर हल्दी-कुमकुम और अन्य सामग्री रखी जा रही थी. इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें कई फीट ऊँची उठीं और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबकि इतनी तेजी से फैली कि कुछ लोग झुलस गए और संभल भी नहीं पाए.

भंडारे में आग से कई लोग झुलसे

पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि भंडारे का कुछ हिस्सा जलते हुए दीये पर गिर गया, जिससे आग लग गई. पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप गिल ने बताया कि इस हादसे में पांच से छह लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या मौके पर पटाखे फोड़े गए, जिनसे आग लगी. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच जारी है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उत्सव और जश्न के दौरान संयम और सतर्कता बरतें.

