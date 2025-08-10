Punjab

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

  • मंत्री भगत ने शहीद कर्नल मनकोटिया के परिवार से मुलाकात की
  • सरकार ने 6 लाख रुपये की सहायता दी
  • परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा
  • भगत ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की
  • पार्टी नेताओं ने शहीद परिवार को समर्थन दिया

Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के अब्रोल नगर स्थित निवास पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पारिवारिक सदस्यों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि शहीद राष्ट्र की सच्ची पूंजी होते हैं. देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना वीरता का प्रतीक है और देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा.

शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान

मंत्री मोहिंदर भगत ने पंजाब सरकार द्वारा घोषित एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में परिवार को 6 लाख रुपये सौंपे और बताया कि शेष राशि भी जल्द जारी कर दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की.

इस अवसर पर मंत्री के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सलारिया, जिला प्रधान अमनदीप संधू, पठानकोट हलका इंचार्ज विभूति शर्मा, समी़र सरधा, कर्नल सागर सिंह सलारिया, शहीद सुरक्षा परिषद पठानकोट के सचिव कुंवर रविंदर विक्की और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

