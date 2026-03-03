Uttar Pradeshराजनीतिराष्ट्रीय

बृजभूषण सिंह का गमछा डांस वायरल…अखिलेश ने सांसद मनोज तिवारी पर कसा तंज

Holi Celebration
बृजभूषण सिंह का गमछा डांस वायरल...अखिलेश ने सांसद मनोज तिवारी पर कसा तंज

Holi Celebration : चंद्रग्रहण की वजह से भले ही मंगलवार को लोगों ने होली नहीं खेली, लेकिन यूपी के नेता होली के मूड में दिखे। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रंग बरसे भीगे चुनर वाली…. गाने पर डांस करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर से भाजपा विधायक मौसम चौधरी अपने पति के साथ गुलाल खेलते हुए जमकर डांस किया। इस समय उनका गमछा डांस जबरदस्त वायरल हो रहा है।

बृजभूषण सिंह का होली कार्यक्रम

होली के मौके पर पूर्व सांसद के घर पर थारू जनजाति होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बलरामपुर, श्रावस्ती जिले से थारू जनजाति से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम में रंग बरसे भीगे चुनर वाली…. गाना बजा। गाना बजने के साथ उन्होंने गले में गमछा डाला और पूरे गाने के दौरान हिलाते हुए डांस करते रहे। उनका यह डांस सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि थारू जनजाति नेपाल से सटे यूपी के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और पिलीभीत जिलों में इनकी आबादी ठीक-ठाक है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हैं।

सपा प्रमुख का भाजपा सांसद को ‘स्पेशल’ होली विश

होली के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुराने साथी और अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी को अलग ही तरीके से होली विश किया। दरअसल कुछ दिनों पहले भाजपा सांसद ने एक गाने के माध्यम से विपक्षी नेताओं पर तंज कसा था। गाने पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया-
‘बिन बैटरी के रिमोट हो गये, सीएम न बने डिमोट हो गये।’……

और आखिर में लिखा ‘‘पुराना हमजोली है, बुरा न मानो होली है’’ सपा प्रमुख का यह पोस्ट इस समय बहुत वायरल हो रहा है।

