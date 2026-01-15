BMC Elections 2026 : महाराष्ट्र में आज मुंबई महानगर पालिका (BMC) समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान हो रहे हैं. इस चुनाव में सभी की नजरे देश के सबसे बड़े और समृद्ध नगर निकाय BMC के परिणामों पर टिकी हैं. BMC में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और ठाकरे बंधुओं के मोर्चे के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है. 227 वार्डों वाली BMC पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है. 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद यह BMC चुनाव पहली बार हो रहे हैं, जो मुंबई में ठाकरे परिवार के प्रभाव की भी परीक्षा लेंगे.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026 में अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला, उन्होंने कहा कि वोट देना उन्हें नियंत्रण का एहसास कराता है और वे इसे अपनी आदत और उम्मीद के चलते कर रही हैं.”
पीयूष गोयल और पत्नी ने मुंबई में किया मतदान
वही, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनकी पत्नी सीमा गोयल ने BMC चुनावों के लिए मुंबई के एक पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया और मतदान के बाद अपनी उंगलियों पर लगी स्याही दिखाई.
भागवत ने मतदान को कर्तव्य बताया
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नगर निकाय चुनाव में मतदान के बाद कहा कि चुनाव प्रजातंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है और मतदान नागरिक का कर्तव्य भी है, उन्होंने कहा कि संतुलित सोच और जनहित को ध्यान में रखते हुए योग्य उम्मीदवार को वोट देना हमारा दायित्व है. यही वजह है कि उन्होंने पहले आकर मतदान किया.
फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने नगर निगम चुनाव 2026 पर कहा, ‘आज BMC का चुनाव है. मैं सभी लोगों से कहूंगा कि वोट जरूर करें ताकि हम मतदान करके सही व्यक्ति को चुन सकें.’
