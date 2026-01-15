BMC Elections 2026 : महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली पर लगी स्याही मिट जा रही है. उद्धव ठाकरे ने इसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्याही को मिटाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है.

इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पुरुष मतदाताओं के सामने महिला वोटर्स की तस्वीर लगी है. बीजेपी बोर्ड लगाकर मतदान करवा रही है.

उद्धव ठाकरे का सरकार पर बड़ा आरोप

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त आखिर वेतन किस बात का ले रहे हैं? वे किसके पैसे ले रहे हैं? उंगली पर लगाई गई स्याही मिटाई जा सकती है, यह अब सामने आ गया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार चुनाव आयुक्तों से नौकरों जैसा व्यवहार कर रही है. पैसे बांटे जा रहे हैं. हालात साम-दाम-दंड-भेद जैसे बन गए हैं.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्त निलंबित करने की माँग

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार में मंत्री गणेश नाईक को भी वोट डालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं था. इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग की है.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल के बीच मिलीभगत चल रही है और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और चुनाव आयोग राजा नहीं, बल्कि नौकर की तरह काम कर रहा है.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सवाल

गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे के वोट डालने के बाद उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि उंगली पर लगाई गई स्याही तुरंत मिट रही है, यह समझ से परे है. साथ ही उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग को रोजाना रिपोर्ट देनी चाहिए और यह भी सवाल उठाया था कि वह इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ क्या कदम उठा रहा है.

ये भी पढ़ें – अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप