Other Statesराजनीतिराज्य

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

Shanti Kumari15 January 2026 - 2:40 PM
2 minutes read
BMC Elections 2026

BMC Elections 2026 : महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली पर लगी स्याही मिट जा रही है. उद्धव ठाकरे ने इसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्याही को मिटाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है.

इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पुरुष मतदाताओं के सामने महिला वोटर्स की तस्वीर लगी है. बीजेपी बोर्ड लगाकर मतदान करवा रही है.

उद्धव ठाकरे का सरकार पर बड़ा आरोप

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त आखिर वेतन किस बात का ले रहे हैं? वे किसके पैसे ले रहे हैं? उंगली पर लगाई गई स्याही मिटाई जा सकती है, यह अब सामने आ गया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार चुनाव आयुक्तों से नौकरों जैसा व्यवहार कर रही है. पैसे बांटे जा रहे हैं. हालात साम-दाम-दंड-भेद जैसे बन गए हैं.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्त निलंबित करने की माँग

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार में मंत्री गणेश नाईक को भी वोट डालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं था. इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग की है.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल के बीच मिलीभगत चल रही है और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और चुनाव आयोग राजा नहीं, बल्कि नौकर की तरह काम कर रहा है.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सवाल

गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे के वोट डालने के बाद उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि उंगली पर लगाई गई स्याही तुरंत मिट रही है, यह समझ से परे है. साथ ही उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग को रोजाना रिपोर्ट देनी चाहिए और यह भी सवाल उठाया था कि वह इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ क्या कदम उठा रहा है.

ये भी पढ़ें – अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari15 January 2026 - 2:40 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

15 January 2026 - 3:42 PM
Photo of राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

15 January 2026 - 3:29 PM
Photo of BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

15 January 2026 - 9:51 AM
Photo of सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

14 January 2026 - 7:04 PM
Photo of मुर्शिदाबाद में SIR प्रक्रिया पर विवाद, फरक्का ब्लॉक के 50 BLO का सामूहिक इस्तीफा

मुर्शिदाबाद में SIR प्रक्रिया पर विवाद, फरक्का ब्लॉक के 50 BLO का सामूहिक इस्तीफा

14 January 2026 - 6:33 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

14 January 2026 - 5:58 PM
Photo of गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

14 January 2026 - 4:25 PM
Photo of पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

14 January 2026 - 3:49 PM
Photo of बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

14 January 2026 - 3:24 PM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Back to top button