Birth Certificate : बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) बनवाना सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। यह केवल बच्चे के जन्म का रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि आगे चलकर स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट बनवाने, आधार कार्ड, वोटर आईडी, सरकारी योजनाओं और कई कानूनी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए माता-पिता के लिए यह जानना जरूरी है कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए और इसे मिलने में कितना समय लगता है।

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया

बच्चे के जन्म की जानकारी अस्पताल की ओर से स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय को भेजी जाती है। इसके बाद नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत जैसी संबंधित संस्था बच्चे का जन्म रिकॉर्ड में दर्ज करती है।

अब कई राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। कुछ अस्पताल बच्चे के जन्म के बाद खुद ही ऑनलाइन पंजीकरण करा देते हैं। वहीं, कुछ जगहों पर माता-पिता को अस्पताल से मिली जन्म सूचना या डिस्चार्ज स्लिप के आधार पर संबंधित कार्यालय में आवेदन करना पड़ सकता है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज स्लिप

माता और पिता का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

माता-पिता का पता प्रमाण (जरूरत पड़ने पर)

विवाह प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में)

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म

कितने समय में मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट?

अगर अस्पताल की ओर से जन्म की जानकारी समय पर दर्ज करा दी गई है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो आमतौर पर 7 से 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। कई जगहों पर ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण यह इससे पहले भी उपलब्ध हो जाता है।

कुछ राज्यों और शहरों में माता-पिता ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं।

क्या जन्म के तुरंत बाद आवेदन जरूरी है?

बच्चे के जन्म के बाद जल्द से जल्द जन्म पंजीकरण कराना बेहतर माना जाता है। सामान्य तौर पर जन्म के 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराने पर प्रक्रिया आसान रहती है और अतिरिक्त अनुमति या दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती।

समय पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बच्चे के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे की कई सरकारी और निजी सेवाओं में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है।

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