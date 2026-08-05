यूटिलिटी न्यूज

बच्चे के जन्म के बाद तुरंत बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

Karan Panchal5 August 2026 - 7:13 PM
2 minutes read
Birth Certificate
बच्चे के जन्म के बाद तुरंत बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

Birth Certificate : बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) बनवाना सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। यह केवल बच्चे के जन्म का रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि आगे चलकर स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट बनवाने, आधार कार्ड, वोटर आईडी, सरकारी योजनाओं और कई कानूनी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए माता-पिता के लिए यह जानना जरूरी है कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए और इसे मिलने में कितना समय लगता है।

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया

बच्चे के जन्म की जानकारी अस्पताल की ओर से स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय को भेजी जाती है। इसके बाद नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत जैसी संबंधित संस्था बच्चे का जन्म रिकॉर्ड में दर्ज करती है।

अब कई राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। कुछ अस्पताल बच्चे के जन्म के बाद खुद ही ऑनलाइन पंजीकरण करा देते हैं। वहीं, कुछ जगहों पर माता-पिता को अस्पताल से मिली जन्म सूचना या डिस्चार्ज स्लिप के आधार पर संबंधित कार्यालय में आवेदन करना पड़ सकता है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज स्लिप
माता और पिता का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
माता-पिता का पता प्रमाण (जरूरत पड़ने पर)
विवाह प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में)
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म
कितने समय में मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट?

अगर अस्पताल की ओर से जन्म की जानकारी समय पर दर्ज करा दी गई है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो आमतौर पर 7 से 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। कई जगहों पर ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण यह इससे पहले भी उपलब्ध हो जाता है।

कुछ राज्यों और शहरों में माता-पिता ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं।

क्या जन्म के तुरंत बाद आवेदन जरूरी है?

बच्चे के जन्म के बाद जल्द से जल्द जन्म पंजीकरण कराना बेहतर माना जाता है। सामान्य तौर पर जन्म के 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराने पर प्रक्रिया आसान रहती है और अतिरिक्त अनुमति या दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती।

समय पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बच्चे के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे की कई सरकारी और निजी सेवाओं में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है।

ये भी पढ़ें- मां बनने की चाहत पर बोलीं आम्रपाली दुबे, परिवार और करियर को लेकर भी किया खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 August 2026 - 7:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ITR भरते समय न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों रुपये का जुर्माना

ITR भरते समय न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों रुपये का जुर्माना

25 July 2026 - 7:14 PM
Photo of रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ

रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ

18 July 2026 - 7:55 PM
Photo of ट्रेन में सामान छूट गया? घबराएं नहीं, रेलवे के ये 5 कदम अपनाए और सामान वापस पाएं

ट्रेन में सामान छूट गया? घबराएं नहीं, रेलवे के ये 5 कदम अपनाए और सामान वापस पाएं

8 July 2026 - 5:41 PM
Photo of TRP सस्पेंशन की वजह बने अतुल अग्रवाल, सरकारी रोक के बावजूद चुनिंदा न्यूज़ चैनलों को रेटिंग्स देने पर सूचना मंत्रालय में BARC के खिलाफ शिकायत

TRP सस्पेंशन की वजह बने अतुल अग्रवाल, सरकारी रोक के बावजूद चुनिंदा न्यूज़ चैनलों को रेटिंग्स देने पर सूचना मंत्रालय में BARC के खिलाफ शिकायत

3 July 2026 - 6:20 PM
Photo of अब घर बैठे कैंसिल करें रेलवे काउंटर टिकट, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस, लाइन में लगने का झंझट खत्म

अब घर बैठे कैंसिल करें रेलवे काउंटर टिकट, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस, लाइन में लगने का झंझट खत्म

1 July 2026 - 6:25 PM
Photo of 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ी फीस

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ी फीस

26 June 2026 - 11:39 AM
Photo of परिवार में मृत्यु के बाद भूलकर भी न छोड़ें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

परिवार में मृत्यु के बाद भूलकर भी न छोड़ें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

20 June 2026 - 6:04 PM
Photo of Google Maps बना स्मार्ट ट्रैवल गाइड, यात्रियों को मिल रहे कई एडवांस फीचर्स

Google Maps बना स्मार्ट ट्रैवल गाइड, यात्रियों को मिल रहे कई एडवांस फीचर्स

17 June 2026 - 6:48 PM
Photo of LPG Cylinder Price Hike : आम-जन पर पड़ी चौतरफा महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल, दूध समेत LPG के बढ़े दाम

LPG Cylinder Price Hike : आम-जन पर पड़ी चौतरफा महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल, दूध समेत LPG के बढ़े दाम

7 June 2026 - 3:27 PM
Photo of Driving License : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर भारी पड़ सकती है गलती, जानें रिन्यूअल नियम, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Driving License : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर भारी पड़ सकती है गलती, जानें रिन्यूअल नियम, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

5 June 2026 - 5:31 PM
Back to top button