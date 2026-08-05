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E20 लागू करने पर अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार को घेरा, वाहनों और किसानों को लेकर उठाए सवाल

Ajay Yadav5 August 2026 - 11:37 AM
2 minutes read
Punjab News :
E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को अमन अरोड़ा का घेरा

Punjab News : पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को जबरदस्ती और चुपचाप लागू करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया, उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि भागीदारों को नजर अंदाज क्यों किया गया और लाखों वाहनों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

E20 पर आधिकारिक प्रस्ताव पर सदन की चर्चा में भाग लेते हुए अमन अरोड़ा ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी अभियान से तुलना करते हुए कहा कि उस समय लंबे-चौड़े तर्क दिए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया, उन्होंने जोर देकर कहा, “केंद्र सरकार का दावा है कि E-20 से आयात बिल में कमी होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और पानी की बचत होगी, पर केंद्र ने इन दावों को साबित करने के लिए अभी तक जनता के सामने एक भी वैज्ञानिक रिपोर्ट साझा नहीं की है.”

वाहनों की अनुकूलता को लेकर E20 पर उठे सवाल

E20 लागू करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए अमन अरोड़ा ने पूछा, “अमेरिका ने 1970 के दशक में इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की थी और अभी भी 10 प्रतिशत पर चल रहा है. कनाडा, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि चीन ने भी 2000 के दशक की शुरुआत में इसे शुरू किया था, लेकिन अभी तक 5 से 10% तक का ही मिश्रण उपयोग किया जा रहा है. यदि ये उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ जल्दबाजी नहीं करती हैं, तो भारत बिना किसी बुनियादी कार्य के सीधा 20% पर क्यों छलांग लगा रहा है?”

29 कार कंपनियों की चेतावनी

गंभीर तकनीकी चिंताएँ व्यक्त करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि 29 कार कंपनियों ने निजी तौर पर ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बताया था कि 2023 से पहले बने वाहन E20 के अनुकूल नहीं हैं.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके उपयोग से माइलेज में भारी कमी आएगी, इंजनों को नुकसान पहुँचेगा, इंजन जब्त होने की संभावना बढ़ेगी और पुनः बिक्री मूल्य भी घटेगा, उन्होंने केंद्र की ‘बुलडोज़र’ पहुँच के बजाय E20 पर उचित चर्चा की मांग की.

नीति आयोग के रोडमैप का हवाला

अमन अरोड़ा ने हवाला दिया कि केंद्र सरकार के नीति आयोग के ‘भारत में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25’ में 5 बड़े जोखिमों को दर्शाया गया है, जिनमें लगभग 150 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, भूजल की कमी, डिस्टिलेशन और लॉजिस्टिक्स क्षमता की कमी तथा क्षेत्रीय खाद्य भंडार असंतुलन शामिल हैं.

उन्होंने कहा, “आप पंजाब में अतिरिक्त धान का हवाला देकर जबरदस्ती इथेनॉल मिश्रण को उचित नहीं ठहरा सकते. यह कोई समाधान नहीं, बस लोगों की आँखों में धूल झोंकना है. फसल विविधीकरण इसका उचित समाधान है.”

फसल विविधीकरण पर जोर

E20 को जबरदस्ती लागू करने के बजाय, अमन अरोड़ा ने कृषि नीति में एक आदर्श बदलाव की मांग की, उन्होंने दालों, तिलहनों, सरसों और मूंगफली सहित सभी 23 अधिसूचित फसलों पर MSP देने की मांग की.

उन्होंने आगे कहा कि भारत हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के खाद्य तेल और दालों का आयात करता है. यदि पंजाब की कृषि इन फसलों में विविधीकरण लाती है, तो भूजल के घटते स्तर को बचाया जा सकेगा और देश का आयात बिल भी काफी हद तक घटेगा, उन्होंने केंद्र सरकार से एक पारदर्शी, सलाह-मशविरा प्रक्रिया अपनाने और किसी भी नीति को जबरदस्ती लागू करने से पहले लोगों की असहमति का सम्मान करने की भी अपील की.

ये भी पढ़ें- E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का हल्लाबोल, 100 समर्थकों के साथ PM आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने रोका

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Ajay Yadav5 August 2026 - 11:37 AM
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