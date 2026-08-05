Uttar Pradeshमौसम

यूपी में मानसून का कहर! हाईवे टूटा, स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

Karan Panchal5 August 2026 - 3:41 PM
2 minutes read
UP Weather
यूपी में मानसून का कहर! हाईवे टूटा, स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Weather : यूपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। कई गांव पानी से घिर गए हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोकनी पड़ी

बाढ़ का असर अब सरकारी व्यवस्थाओं पर भी दिखाई दे रहा है। कई स्कूलों में पानी भरने से पढ़ाई प्रभावित हुई है। वहीं, कई जगहों पर सड़कों पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया है। बिजनौर में तेज बहाव के चलते हाईवे की अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया, जिससे सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। वहीं फर्रुखाबाद में सुरक्षा को देखते हुए हाईवे के एक हिस्से पर बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोकनी पड़ी।

भारी बारिश की संभावना जताई गई

बुधवार सुबह से वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं।

अंडरपास में भर गया पानी

इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। बांदा में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि सुल्तानपुर में भी भारी बारिश हुई। मथुरा में बारिश के कारण अंडरपास में पानी भर गया, जिससे वाहन फंस गए और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

डूबने से दो बच्चों की जान चली गई

शामली में तेज बहाव के कारण एक कार पानी में बह गई, जबकि एक स्कूल बस अंडरपास में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। मिर्जापुर में बारिश और आकाशीय बिजली की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की जान चली गई। बिजली गिरने की घटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक की भी मौत हो गई। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें- E-20 पेट्रोल पर सीएम मान ने केंद्र को घेरा, शुद्ध पेट्रोल देने की मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 August 2026 - 3:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज में FIR, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज में FIR, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

5 August 2026 - 8:56 AM
Photo of एक छाते के नीचे आए यूपी के दोनों डिप्टी CM, केशव मौर्य ने सपा पर साधा निशाना

एक छाते के नीचे आए यूपी के दोनों डिप्टी CM, केशव मौर्य ने सपा पर साधा निशाना

4 August 2026 - 7:53 PM
Photo of देशभर में बारिश का कहर, बिजली गिरने से 11 मौतें, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात

देशभर में बारिश का कहर, बिजली गिरने से 11 मौतें, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात

4 August 2026 - 1:36 PM
Photo of देशभर में मानसून का कहर, केरल में 6 की मौत, गुजरात में रेड अलर्ट, असम में अब भी बाढ़ का संकट

देशभर में मानसून का कहर, केरल में 6 की मौत, गुजरात में रेड अलर्ट, असम में अब भी बाढ़ का संकट

2 August 2026 - 3:04 PM
Photo of मायावती का बड़ा फैसला, अशोक सिद्धार्थ से छीना चार राज्यों का प्रभार, आकाश आनंद की भूमिका भी की साफ

मायावती का बड़ा फैसला, अशोक सिद्धार्थ से छीना चार राज्यों का प्रभार, आकाश आनंद की भूमिका भी की साफ

2 August 2026 - 1:14 PM
Photo of वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज, संत समाज ने लगाया भगवा के अपमान का आरोप

वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज, संत समाज ने लगाया भगवा के अपमान का आरोप

2 August 2026 - 12:16 PM
Photo of दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

2 August 2026 - 7:28 AM
Photo of नोएडा की मोबाइल कंपनी में 19 करोड़ रुपये का PF घोटाला, CBI ने दो अधिकारियों पर दर्ज की FIR

नोएडा की मोबाइल कंपनी में 19 करोड़ रुपये का PF घोटाला, CBI ने दो अधिकारियों पर दर्ज की FIR

1 August 2026 - 2:13 PM
Photo of पीएम मोदी को गाली देने के बाद रुचिका सिंह ने मांगी माफी, बोलीं- ‘मैं शर्मिंदा हूं’

पीएम मोदी को गाली देने के बाद रुचिका सिंह ने मांगी माफी, बोलीं- ‘मैं शर्मिंदा हूं’

1 August 2026 - 8:47 AM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम का बदलेगा मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में मौसम का बदलेगा मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

1 August 2026 - 7:51 AM
Back to top button