JPSC Protest : रांची में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन 12वें दिन एक नए मोड़ पर पहुंच गया. भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से फोन पर बातचीत के बाद पानी पीकर अपना अनशन समाप्त किया. वांगचुक ने उन्हें सलाह दी कि वे केवल पानी लेकर आंदोलन जारी रखें, ताकि लंबे समय तक अपनी लड़ाई जारी रख सकें. इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने भी छात्रों के आंदोलन में शामिल होने की बात कही है.

बता दें कि रांची में छात्र आंदोलन की शुरुआत 4 जुलाई 2026 को मोराबादी स्थित JPSC कार्यालय के बाहर हुई. अभ्यर्थियों ने 14वीं सिविल सेवा परीक्षा और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया. 22 जुलाई को JPSC के परिणाम को लेकर विवाद बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी समेत कई युवा संगठनों ने भी CBI जांच की मांग करते हुए धरना दिया. इसी दौरान JPSC ने अपनी 9 भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दीं.

आंदोलन हुआ राज्यव्यापी

25 जुलाई से मोराबादी मैदान की बापू वाटिका में JPSC-JSSC उम्मीदवारों ने न्याय मंच के बैनर तले अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया. 28 और 29 जुलाई को हजारों छात्रों ने विरोध मार्च निकाला. 30 जुलाई तक आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया और अभ्यर्थियों ने CBI या ED से जांच, पूरी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई.

क्या हैं छात्रों के आरोप?

अभ्यर्थियों का आरोप है कि 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. उनका कहना है कि कट-ऑफ तय करने में गड़बड़ी की गई, मेरिट सूची पर जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, OMR शीट में छेड़छाड़ हुई है और ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL को परीक्षा का ठेका दिया गया.

CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र

छात्रों का कहना है कि उन्हें CID जांच पर भरोसा नहीं है और वे CBI या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच चाहते हैं. उनका कहना है कि वे किसी तरह की सहानुभूति नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के आधार पर निष्पक्ष अवसर चाहते हैं. साथ ही अभ्यर्थियों ने OMR शीट में ‘Not Attempted’ का पांचवां विकल्प जोड़ने की भी मांग की है.

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