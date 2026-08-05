Tej Pratap Yadav : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है।” इस पोस्ट के बाद दोनों की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

क्लिप ने खींचा लोगों का ध्यान

वीडियो में तेजप्रताप यादव और मल्लिका शेरावत एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तेजप्रताप अपने फोन में कुछ दिखाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मल्लिका भी मोबाइल देखते हुए उनसे बातचीत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने ‘गहरा हुआ’ का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते यह क्लिप लोगों का ध्यान खींच रही है।

कैप्शन ने बढ़ा दी फैन्स की उत्सुकता

हालांकि, तेजप्रताप यादव ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि मल्लिका शेरावत के साथ उनकी यह मुलाकात कब और किस मौके पर हुई। लेकिन उनके कैप्शन ने फैन्स के बीच उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है। वहीं, भोजपुरी कलाकारों से जुड़े शो ‘भोजपुरी बवाल’ को लेकर भी तेजप्रताप यादव चर्चा में हैं। शो के एक एपिसोड में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेजप्रताप यादव साथ नजर आए।

कलाकारों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत

शो में तेजप्रताप यादव ने डिनर का आयोजन किया, जहां भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पवन सिंह ने तेजप्रताप की तारीफ करते हुए उन्हें दिल का राजा बताया, जिस पर तेजप्रताप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजा भैया तो यूपी में हैं, यहां तेजू भैया हैं।

Something exciting coming soon😊 pic.twitter.com/3UmwkzuzPn — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 5, 2026

डिनर के दौरान भोजपुरी फिल्मों की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। तेजप्रताप ने फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर चिंता जताई और कहा कि भोजपुरी सिनेमा में बदलाव की जरूरत है। इस पर निरहुआ ने भी सहमति जताई। काजल राघवानी ने कहा कि जहां कुछ फिल्मों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, वहीं अब अच्छी और साफ-सुथरी फिल्में भी बन रही हैं।

देखने को मिली हल्की-फुल्की नोकझोंक

एपिसोड में पवन सिंह की एंट्री के बाद माहौल और दिलचस्प हो गया। पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के साथ बैठकर बातचीत की और काजल राघवानी को अपनी पहली जान बताया। वहीं, तेजप्रताप यादव के साथ उनकी हल्की-फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली।

तेजप्रताप ने मजाकिया अंदाज में कहा

बातचीत के दौरान पवन सिंह ने तेजप्रताप को प्यार से “राजा भैया” कह दिया, जिस पर तेजप्रताप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजा भैया यूपी में हैं और यहां तेजू भैया हैं। बाद में पवन सिंह ने कहा कि वह यह संबोधन सम्मान और प्यार से कर रहे थे।

कोशिश की लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ

शो के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पवन सिंह नाराज होकर वहां से चले गए। इसके बाद तेजप्रताप यादव ने उन्हें फोन कर वापस बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। तेजप्रताप ने कहा कि उन्होंने प्यार से सभी को डिनर पर बुलाया था और इस तरह चले जाने पर उन्हें हैरानी हुई।

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