Biharराजनीति

तेजप्रताप यादव के साथ मल्लिका शेरावत का वीडियो वायरल, लिखा- जल्द आएगा कुछ खास

Karan Panchal5 August 2026 - 4:49 PM
2 minutes read
Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव के साथ मल्लिका शेरावत का वीडियो वायरल, लिखा- जल्द आएगा कुछ खास

Tej Pratap Yadav : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है।” इस पोस्ट के बाद दोनों की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

क्लिप ने खींचा लोगों का ध्यान

वीडियो में तेजप्रताप यादव और मल्लिका शेरावत एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तेजप्रताप अपने फोन में कुछ दिखाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मल्लिका भी मोबाइल देखते हुए उनसे बातचीत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने ‘गहरा हुआ’ का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते यह क्लिप लोगों का ध्यान खींच रही है।

कैप्शन ने बढ़ा दी फैन्स की उत्सुकता

हालांकि, तेजप्रताप यादव ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि मल्लिका शेरावत के साथ उनकी यह मुलाकात कब और किस मौके पर हुई। लेकिन उनके कैप्शन ने फैन्स के बीच उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है। वहीं, भोजपुरी कलाकारों से जुड़े शो ‘भोजपुरी बवाल’ को लेकर भी तेजप्रताप यादव चर्चा में हैं। शो के एक एपिसोड में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेजप्रताप यादव साथ नजर आए।

कलाकारों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत

शो में तेजप्रताप यादव ने डिनर का आयोजन किया, जहां भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पवन सिंह ने तेजप्रताप की तारीफ करते हुए उन्हें दिल का राजा बताया, जिस पर तेजप्रताप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजा भैया तो यूपी में हैं, यहां तेजू भैया हैं।

डिनर के दौरान भोजपुरी फिल्मों की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। तेजप्रताप ने फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर चिंता जताई और कहा कि भोजपुरी सिनेमा में बदलाव की जरूरत है। इस पर निरहुआ ने भी सहमति जताई। काजल राघवानी ने कहा कि जहां कुछ फिल्मों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, वहीं अब अच्छी और साफ-सुथरी फिल्में भी बन रही हैं।

देखने को मिली हल्की-फुल्की नोकझोंक

एपिसोड में पवन सिंह की एंट्री के बाद माहौल और दिलचस्प हो गया। पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के साथ बैठकर बातचीत की और काजल राघवानी को अपनी पहली जान बताया। वहीं, तेजप्रताप यादव के साथ उनकी हल्की-फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली।

तेजप्रताप ने मजाकिया अंदाज में कहा

बातचीत के दौरान पवन सिंह ने तेजप्रताप को प्यार से “राजा भैया” कह दिया, जिस पर तेजप्रताप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजा भैया यूपी में हैं और यहां तेजू भैया हैं। बाद में पवन सिंह ने कहा कि वह यह संबोधन सम्मान और प्यार से कर रहे थे।

कोशिश की लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ

शो के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पवन सिंह नाराज होकर वहां से चले गए। इसके बाद तेजप्रताप यादव ने उन्हें फोन कर वापस बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। तेजप्रताप ने कहा कि उन्होंने प्यार से सभी को डिनर पर बुलाया था और इस तरह चले जाने पर उन्हें हैरानी हुई।

ये भी पढ़ें- E20 Petrol : 30 करोड़ वाहनों पर असर का दावा, E20 पेट्रोल को लेकर पंजाब ने जताई चिंता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 August 2026 - 4:49 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एक छाते के नीचे आए यूपी के दोनों डिप्टी CM, केशव मौर्य ने सपा पर साधा निशाना

एक छाते के नीचे आए यूपी के दोनों डिप्टी CM, केशव मौर्य ने सपा पर साधा निशाना

4 August 2026 - 7:53 PM
Photo of E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का हल्लाबोल, 100 समर्थकों के साथ PM आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने रोका

E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का हल्लाबोल, 100 समर्थकों के साथ PM आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने रोका

4 August 2026 - 5:34 PM
Photo of बांकीपुर में BJP की हार पर अनंत सिंह बोले- जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, मुख्यमंत्री कोई और बन गया

बांकीपुर में BJP की हार पर अनंत सिंह बोले- जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, मुख्यमंत्री कोई और बन गया

4 August 2026 - 2:01 PM
Photo of बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण मामले में बरी, कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे पहलवान

बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण मामले में बरी, कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे पहलवान

3 August 2026 - 4:30 PM
Photo of ई-20 के खिलाफ टाउनहॉल में बोले केजरीवाल, ‘‘देश को पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 का विकल्प दे सरकार

ई-20 के खिलाफ टाउनहॉल में बोले केजरीवाल, ‘‘देश को पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 का विकल्प दे सरकार

1 August 2026 - 7:35 PM
Photo of वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

1 August 2026 - 5:57 PM
Photo of पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

1 August 2026 - 3:03 PM
Photo of बिहार में बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सिपाही और ASI नहीं करेंगे जांच

बिहार में बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सिपाही और ASI नहीं करेंगे जांच

1 August 2026 - 11:48 AM
Photo of भरत तिवारी एनकाउंटर में हथियार डालने के बाद गोली मारने के आरोप में STF जवान गिरफ्तार

भरत तिवारी एनकाउंटर में हथियार डालने के बाद गोली मारने के आरोप में STF जवान गिरफ्तार

31 July 2026 - 10:33 AM
Photo of अमित शाह या तो जवाब दें या…., बेकसूर बच्चों पर बरसाई लाठियां, नए बिल में कुछ भी नया नहीं- खड़गे

अमित शाह या तो जवाब दें या…., बेकसूर बच्चों पर बरसाई लाठियां, नए बिल में कुछ भी नया नहीं- खड़गे

30 July 2026 - 5:20 PM
Back to top button