Amrapali Dubey : भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों अपने शो ‘भोजपुरी बवाल’ को लेकर चर्चा में हैं। शो के एक एपिसोड में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक खास इच्छा साझा की। बातचीत के दौरान आम्रपाली ने बताया कि वह शादी से पहले एक बेटी को गोद लेने के बारे में सोच रही हैं।

आम्रपाली ने यह बात अपने करीबी दोस्त और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने का विचार उनके मन में अचानक नहीं आया, बल्कि वह लंबे समय से इस बारे में सोच रही हैं।

बच्चों के प्रति रहा खास लगाव

अभिनेत्री ने कहा कि बचपन से ही उन्हें बच्चों के प्रति खास लगाव रहा है। जब भी वह बच्चों को देखती थीं, तो उनके मन में उन्हें प्यार और देखभाल देने की इच्छा होती थी। उन्होंने बताया कि परिवार के बच्चों के साथ समय बिताने से भी उन्हें मातृत्व की भावना महसूस होती रही है।

उनके जीवन की है गहरी चाहत

आम्रपाली ने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक भावनात्मक इच्छा है, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि यह उनके जीवन की गहरी चाहत है। उन्होंने कहा कि वह अपने अंदर मौजूद प्यार और स्नेह को किसी बच्चे के साथ बांटना चाहती हैं।

बच्चे को ज्यादा समय देने की कोशिश

उन्होंने यह भी बताया कि मां बनने की जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने काफी विचार किया है। आम्रपाली के मुताबिक, अगर उनकी जिंदगी में बच्चा आता है तो वह अपने काम को सीमित करेंगी और बच्चे को ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग की भी जरूरत होगी, क्योंकि अकेले बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं होता।

जिम्मेदारी को साथ संभालना चुनौतीपूर्ण

निरहुआ ने आम्रपाली की इच्छा सुनने के बाद उन्हें सलाह दी कि वह इस फैसले को पूरी तरह सोच-समझकर लें। उन्होंने कहा कि करियर और बच्चे की जिम्मेदारी को साथ संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब अभिनेत्री अपने करियर के ऊंचे मुकाम पर हैं।

इस पर आम्रपाली ने कहा कि उन्होंने इन सभी पहलुओं पर पहले ही विचार किया है। उनके अनुसार, जीवन में कई चीजों से समझौता किया जा सकता है, लेकिन मातृत्व की इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

शादी को लेकर परिवार की उम्मीदें

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि इस फैसले को लेकर उनके परिवार की चिंता अलग है। उन्होंने अभी तक अपने परिवार से इस बारे में खुलकर बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी शादी को लेकर परिवार की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है।

फिलहाल उनकी प्राथमिकता बच्चा

जब निरहुआ ने उनसे शादी के बारे में सवाल किया और कहा कि उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, तो आम्रपाली ने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता बच्चा है और शादी बाद में भी हो सकती है।

सफल फिल्मों में साथ किया काम

बता दें कि आम्रपाली दुबे ने साल 2014 में भोजपुरी फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई और दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें ‘राजा बाबू’, ‘बॉर्डर’, ‘निरहुआ हिंदुस्तानी 2’ और ‘लल्लू की लैला’ जैसी फिल्में शामिल हैं।

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