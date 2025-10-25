Chhattisgarhक्राइमराज्य

बीजापुर में नक्सलियों का कहर : दो ग्रामीणों की हत्या, अब तक 40 लोगों की जान गई

Amzad Khan25 October 2025 - 4:39 PM
1 minute read
Bijapur Naxal Attack
बीजापुर में नक्सलियों के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत

फटाफट पढ़ें

  • बीजापुर में नक्सलियों ने दो ग्रामीण मारे
  • नेलाकांकेर गांव में धारदार हथियार से हमला
  • वारदात के बाद नक्सली मौके से फरार हुए
  • पुलिस दल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ
  • बस्तर संभाग में हिंसा से 40 मौतें हुईं

Bijapur News: छत्तीसगढ़ के बीजीपुर जिले में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, घटना उसूर थाना क्षेत्र के नेलाकांकेर गांव की है, जहां नक्सलियों ने धारदार हथियार से दो ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी. पुलिस अधिकारियों के मुताबकि, शुक्रवार रात नक्सलियों का एक दल गांव पहुंचा और दोनों ग्रामीणों पर हमला कर उनकी जान ले ली. घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है. बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर संभाग के अलग-अलग स्थानों पर नक्सली ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं.

भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जिम्मेदारी ली

इससे पहले, 14 अक्टूबर को भी जिले में नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी, जानकारी के मुताबिक, इलमिड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजालकांकेर गांव में नक्सलियों ने सत्यम पुनेम की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुनेम क्षेत्र में भाजपा के मंडल कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, उन्होंने बताया कि शव के करीब से पर्चा भी बरामद किया गया है. पुनेम की हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी ने ली है. पर्चे में पुनेम के मुखबिर होने का आरोप लगाया गया है, वहीं उसे बार-बार समझाइश देने का भी उल्लेख किया गया है.

इस घटना के साथ बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर संभाग के अलग-अलग स्थानों पर इस साल अब तक माओवादी हिंसा में लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है. जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के बीच संभाग में अलग-अलग घटनाओं में 11 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई.

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

