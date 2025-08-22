Uttar Pradesh

यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार

Ajay Yadav22 August 2025 - 12:43 PM
2 minutes read
UP News :
यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • यूपी एटीएस ने फर्जी आधार गिरोह पकड़ा
  • 8 आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार
  • रोहिंग्या को दस्तावेज देते थे
  • अवैध रहना दस्तावेज से संभव
  • जांच जारी, और गिरफ्तारी होगी

UP News : उत्तर प्रदेश एटीएस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. लखनऊ में एटीएस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से हाईटेक उपकरण, नकली आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद हुआ है.

जनसेवा केंद्र के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे

यूपी एटीएस के अनुसार इस गिरोह के तार यूपी के कई जिलों आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया समेत पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बिहार के लखीसराय, कटिहार के साथ दिल्ली एनसीआर तक जुड़े हुए हैं. ये गिरोह रोहिंग्या बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराता था. इस गिरोह के सदस्य जनसेवा केंद्र के नाम पर वीपीएन और रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल करके फर्जी आधार कार्ड और नकली दस्तावेज तैयार कर रहे थे. वे भारत में अवैध रूप से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को ऐसे दस्तावेज बनवा कर देते थे.

अवैध लोग आसानी से भारत में रह पाते थे

इन फर्जी आधार कार्ड की मदद से बाद में अवैध रूप से भारत आने वाले लोगों को पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज भी बनाए जाते थे. जिससे वे आसानी से भारत की जमीन पर रह सकें.

यूपी एटीएस ने इस मामले में मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, विशाल कुमार, मृत्यंजय गुप्ता, सलमान अंसारी, गौरव कुमार गौतम और राजीव तिवारी को गिरफ़्तार किया हैं. आरोपियों के कब्जे से उच्च तकनीक के उपकरण, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में नकली कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं.

यूपी एटीएस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत में अवैध रुप से रह रहे लोग फर्जी दस्तावेज बनवाकर कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे. इन दस्तावेजों को तैयार कराने के लिए उनसे अच्छी-खासी रकम वसूली जाती थी. फिलहाल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 August 2025 - 12:43 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में मानसून हुआ फिर सक्रिय, 38 जिलों में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून हुआ फिर सक्रिय, 38 जिलों में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट

22 August 2025 - 8:17 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: UPSIFS और नोएडा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: UPSIFS और नोएडा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

21 August 2025 - 4:04 PM
Photo of ‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

21 August 2025 - 8:48 AM
Photo of फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 22 लोगों की सेवाएं की गईं खत्म, FIR भी दर्ज होगी

फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 22 लोगों की सेवाएं की गईं खत्म, FIR भी दर्ज होगी

21 August 2025 - 7:44 AM
Photo of वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

20 August 2025 - 12:04 PM
Photo of यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

20 August 2025 - 7:57 AM
Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

19 August 2025 - 1:59 PM
Photo of वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

19 August 2025 - 1:50 PM
Back to top button