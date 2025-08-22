फटाफट पढ़ें

यूपी एटीएस ने फर्जी आधार गिरोह पकड़ा

8 आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार

रोहिंग्या को दस्तावेज देते थे

अवैध रहना दस्तावेज से संभव

जांच जारी, और गिरफ्तारी होगी

UP News : उत्तर प्रदेश एटीएस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. लखनऊ में एटीएस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से हाईटेक उपकरण, नकली आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद हुआ है.

जनसेवा केंद्र के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे

यूपी एटीएस के अनुसार इस गिरोह के तार यूपी के कई जिलों आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया समेत पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बिहार के लखीसराय, कटिहार के साथ दिल्ली एनसीआर तक जुड़े हुए हैं. ये गिरोह रोहिंग्या बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराता था. इस गिरोह के सदस्य जनसेवा केंद्र के नाम पर वीपीएन और रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल करके फर्जी आधार कार्ड और नकली दस्तावेज तैयार कर रहे थे. वे भारत में अवैध रूप से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को ऐसे दस्तावेज बनवा कर देते थे.

अवैध लोग आसानी से भारत में रह पाते थे

इन फर्जी आधार कार्ड की मदद से बाद में अवैध रूप से भारत आने वाले लोगों को पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज भी बनाए जाते थे. जिससे वे आसानी से भारत की जमीन पर रह सकें.

यूपी एटीएस ने इस मामले में मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, विशाल कुमार, मृत्यंजय गुप्ता, सलमान अंसारी, गौरव कुमार गौतम और राजीव तिवारी को गिरफ़्तार किया हैं. आरोपियों के कब्जे से उच्च तकनीक के उपकरण, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में नकली कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं.

यूपी एटीएस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत में अवैध रुप से रह रहे लोग फर्जी दस्तावेज बनवाकर कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे. इन दस्तावेजों को तैयार कराने के लिए उनसे अच्छी-खासी रकम वसूली जाती थी. फिलहाल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

