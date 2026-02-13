राजनीतिराष्ट्रीयविदेश

Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

Karan Panchal13 February 2026 - 6:12 PM
1 minute read
Bangladesh Elections
Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

Bangladesh Elections : बांग्लादेश में चुनाव परिणाम आ गए हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 300 सीटों वाली संसद में 151 से अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीएनपी नेता तारिक रहमान को फोन पर जीत की बधाई दी और दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात की।

देश की शांति, विकास और खुशहाली

मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्होंने तारिक को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पड़ोसी देश के शांति, विकास और खुशहाली के लिए खड़ा रहेगा और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने का प्रयास जारी रहेगा।

शानदार जीत के लिए बधाई

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मिस्टर तारिक रहमान से बात करके बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट दिया।

https://twitter.com/narendramodi/status/2022151824242094312?s=20

जनता ने रहमान पर जताया भरोसा

इससे पहले पीएम मोदी ने चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद भी तारिक रहमान को बधाई दी थी। अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा था कि मैं बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में BNP को बड़ी जीत दिलाने के लिए मिस्टर तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है।

ये भी पढ़ें- Mahashivratri 2026 : किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत, जान लें सही तारीख और नियम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 February 2026 - 6:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

13 February 2026 - 7:25 PM
Photo of हर वक्त हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से मिलने को बेताब रहते थे, जब भी वह बुलाता था, मिलने पहुंच जाते थे- अनुराग ढांडा

हर वक्त हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से मिलने को बेताब रहते थे, जब भी वह बुलाता था, मिलने पहुंच जाते थे- अनुराग ढांडा

13 February 2026 - 4:54 PM
Photo of पप्पू यादव को तीनों मामलों में मिली सशर्त जमानत, समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर

पप्पू यादव को तीनों मामलों में मिली सशर्त जमानत, समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर

13 February 2026 - 4:01 PM
Photo of Mahashivratri 2026 : किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत, जान लें सही तारीख और नियम

Mahashivratri 2026 : किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत, जान लें सही तारीख और नियम

13 February 2026 - 3:43 PM
Photo of अब हर UPI ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, वायरल खबरों का क्या है सच

अब हर UPI ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, वायरल खबरों का क्या है सच

13 February 2026 - 2:35 PM
Photo of सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार, पत्नी रातभर करती रही इंतजार, दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार, पत्नी रातभर करती रही इंतजार, दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

13 February 2026 - 2:13 PM
Photo of वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जिला जज बाहर आए, 200 पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन में जुटे

वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जिला जज बाहर आए, 200 पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन में जुटे

13 February 2026 - 1:26 PM
Photo of Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

13 February 2026 - 10:58 AM
Photo of PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

13 February 2026 - 10:53 AM
Photo of बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

13 February 2026 - 9:40 AM
Back to top button