Azam Khan : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उन्होंने अपनी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम और खुद को ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ से अलग करने का फैसला लिया है।

दरअसल, जेल में रह रहे आजम खान ने कानूनी मुश्किलों से परेशान होकर अपने सपनों के प्रोजेक्ट जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। खबर ये भी है कि ट्रस्ट को चलाने के लिए अब एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें आजम खान की बहन निकहत अफलाक को ट्रस्ट का अध्यक्ष घोषित किया गया है।

बड़े बेटे को बनाया ट्रस्ट का सचिव

इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को ट्रस्ट के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष, सपा विधायक नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव और जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान के अचानक इस फैसले के पीछे कदम उनके और उनके परिवार पर लगातार कसते कानूनी शिकंजे की देन है।

जौहर ट्रस्ट पर 30 से अधिक गंभीर केस

बता दें कि जौहर ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से अधिक गंभीर केस चल रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आजम खान, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के जेल में होने के कारण ट्रस्ट और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों (जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर पब्लिक स्कूल) के कामकाज में काफी मुश्किलें आ रही थीं, जिसके कारण आजम खान को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था।

ये भी पढ़ें – कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप