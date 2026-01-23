Uttar Pradeshराज्य

सपा नेता आजम खान का बड़ा फैसला, पत्नी और बेटे के साथ दिया जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा

Shanti Kumari23 January 2026 - 1:17 PM
1 minute read
Azam Khan

Azam Khan : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उन्होंने अपनी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम और खुद को ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ से अलग करने का फैसला लिया है।

दरअसल, जेल में रह रहे आजम खान ने कानूनी मुश्किलों से परेशान होकर अपने सपनों के प्रोजेक्ट जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। खबर ये भी है कि ट्रस्ट को चलाने के लिए अब एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें आजम खान की बहन निकहत अफलाक को ट्रस्ट का अध्यक्ष घोषित किया गया है।

बड़े बेटे को बनाया ट्रस्ट का सचिव

इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को ट्रस्ट के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष, सपा विधायक नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव और जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान के अचानक इस फैसले के पीछे कदम उनके और उनके परिवार पर लगातार कसते कानूनी शिकंजे की देन है।

जौहर ट्रस्ट पर 30 से अधिक गंभीर केस

बता दें कि जौहर ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से अधिक गंभीर केस चल रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आजम खान, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के जेल में होने के कारण ट्रस्ट और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों (जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर पब्लिक स्कूल) के कामकाज में काफी मुश्किलें आ रही थीं, जिसके कारण आजम खान को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था।

ये भी पढ़ें – कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari23 January 2026 - 1:17 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

23 January 2026 - 12:10 PM
Photo of School Bomb Threat : नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

School Bomb Threat : नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

23 January 2026 - 11:57 AM
Photo of गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

23 January 2026 - 10:53 AM
Photo of पति के घर लौटते ही पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, ग्रामीणों ने पोल से बांधा

पति के घर लौटते ही पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, ग्रामीणों ने पोल से बांधा

23 January 2026 - 10:50 AM
Photo of सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल रेखा महाजन सस्पेंड, एससी कमीशन ने इस मामले में की कार्रवाई

सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल रेखा महाजन सस्पेंड, एससी कमीशन ने इस मामले में की कार्रवाई

23 January 2026 - 9:23 AM
Photo of डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब को फिर ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ का दर्जा मिला, संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी

डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब को फिर ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ का दर्जा मिला, संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी

23 January 2026 - 8:40 AM
Photo of मिर्जापुर से काशी तक उठा रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल, “रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का वाराणसी में ऐतिहासिक समापन

मिर्जापुर से काशी तक उठा रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल, “रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का वाराणसी में ऐतिहासिक समापन

23 January 2026 - 8:32 AM
Photo of मेरठ में मंच पर भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे बचपन को याद कर छलके आंसू

मेरठ में मंच पर भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे बचपन को याद कर छलके आंसू

23 January 2026 - 7:58 AM
Photo of UP News : तीन बच्चों की मां पर चढ़ा प्यार का जुनून, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

UP News : तीन बच्चों की मां पर चढ़ा प्यार का जुनून, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

22 January 2026 - 5:53 PM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

22 January 2026 - 4:53 PM
Back to top button