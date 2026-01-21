UP News : उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है. इससे पहले उनके अकाउंट्स पर कमेंट सेक्शन पब्लिक था. माना जा रहा है कि यह कदम उनके पति प्रतीक यादव के तलाक से जुड़ी पोस्ट के बाद उनकी सोशल मीडिया टीम ने लिया है.

बता दें कि प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपनी पत्नी अपर्णा यादव से जल्द तलाक लेने की घोषणा की. इस पोस्ट में उन्होंने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें स्वार्थी व पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुँचाने वाला बताया. प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में अपर्णा यादव की तस्वीर भी साझा की और लिखा कि वह इस महिला से जल्द तलाक लेने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी केवल लोकप्रियता और प्रभाव हासिल करना चाहती हैं.

प्रतीक यादव ने लगाए गंभीर आरोप

पोस्ट में प्रतीक यादव ने आगे लिखा कि उनकी मानसिक सेहत फिलहाल बहुत खराब है, लेकिन अपर्णा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह केवल अपनी ही चिंता करती हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक इतनी बुरी महिला नहीं देखी और यह उनकी बदकिस्मती थी कि उनकी शादी उनसे हुई. इस विवाद पर अब तक अपर्णा यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और परिवार के किसी अन्य सदस्य ने भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

आपको बता दें कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, उन्होंने 2022 में बीजेपी का दामन थामा था. अपर्णा और प्रतीक यादव की शादी 2011 में बेहद भव्य और हाई-प्रोफाइल तरीके से हुई थी.

