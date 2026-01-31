Delhi NCRHaryanaराजनीति

बीजेपी के राज में गरीब की लाश ठेले पर? अनुराग ढांडा का तीखा हमला

Karan Panchal31 January 2026 - 7:22 PM
3 minutes read
Aam Aadmi Party
बीजेपी के राज में गरीब की लाश ठेले पर? अनुराग ढांडा का तीखा हमला

Aam Aadmi Party : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने फरीदाबाद से सामने आई अमानवीय घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि यह दृश्य हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संवेदनहीन सोच का आईना है।

सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक गरीब मजदूर की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन सरकारी एंबुलेंस न मिलने पर परिवार को महिला का शव सब्जी बेचने वाले ठेले पर गांव तक ले जाना पड़ा। सबसे दर्दनाक तस्वीर यह थी कि 12 साल का बेटा ठेले पर रखी अपनी मां की लाश को कपड़े से ढकता रहा। यह कोई तस्वीर नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की असफल स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत है।

मजबूरी और बेबसी की कहानी

अनुराग ढांडा ने कहा कि जिस राज्य में सरकार बड़े-बड़े दावे और विज्ञापन करती है, वहां गरीब आदमी को अपनी पत्नी का शव ठेले पर ले जाना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का यह कहना कि “डेडबॉडी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे-सीधे सरकार की नाकामी और गैर-जिम्मेदारी को उजागर करता है। इलाज में परिवार के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, प्राइवेट एंबुलेंस ने 700 रुपए मांगे, जो देने की स्थिति में परिजन नहीं थे। यह भाजपा शासन में गरीब की मजबूरी और बेबसी की कहानी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कसा तंज

उन्होंने कहा कि मौत के बाद भी इस परिवार को चैन नहीं मिला। श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 5,500 रुपये मांगे गए, जिसके लिए परिजनों को फिर से लोगों से चंदा इकट्ठा करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में गरीब की जिंदगी के साथ-साथ उसकी मौत भी सरकार के लिए बोझ है? क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ऐसे परिवारों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, या फिर सत्ता की कुर्सी में बैठकर संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं?

नर्सों और डॉक्टरों की भारी कमी

अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकारी आंकड़े खुद साबित करते हैं कि हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे भगवान भरोसे चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं, नर्सों और डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके कारण अस्पतालों में एक नर्स पर कई-कई मरीजों का बोझ है। बेड की इतनी कमी है कि मरीजों को बेड शेयर करने पड़ रहे हैं। एंबुलेंस की हालत भी जर्जर है, कई जिलों में पुरानी और खराब एंबुलेंस खड़ी हैं या चलने लायक नहीं हैं। 2.8 करोड़ की आबादी वाले राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की रह गई हैं।

गरीब आदमी को नहीं मिल रहा इलाज

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार कागजों में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाकर वाहवाही लूट रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि गरीब आदमी को इलाज भी नहीं मिल रहा और मौत के बाद सम्मान भी नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है, तभी ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं और सरकार केवल चुप्पी साधे बैठी है।

एंबुलेंस व्यवस्था को करे दुरुस्त

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की साफ मांग है कि भाजपा सरकार तुरंत सभी खाली पदों पर भर्ती करे, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाए, एंबुलेंस व्यवस्था को दुरुस्त करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी गरीब परिवार को दोबारा ऐसी अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े।

खोखले वादे और बेरहम शासन

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह दिखाया है कि ईमानदार नीयत से मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती हैं। हरियाणा की जनता भी यही चाहती है, न कि खोखले वादे और बेरहम शासन। अगर भाजपा सरकार नहीं सुधरी, तो हरियाणा की जनता समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी।

ये भी पढ़ें- The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal31 January 2026 - 7:22 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

31 January 2026 - 5:21 PM
Photo of Delhi Weather : दिल्‍ली-NCR में मौसम का ट्रिपल अटैक, रविवार को सर्द हवा, बारिश और तूफान बढ़ाएंगे मुश्किलें

Delhi Weather : दिल्‍ली-NCR में मौसम का ट्रिपल अटैक, रविवार को सर्द हवा, बारिश और तूफान बढ़ाएंगे मुश्किलें

31 January 2026 - 4:33 PM
Photo of सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

31 January 2026 - 3:14 PM
Photo of सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

31 January 2026 - 1:20 PM
Photo of हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत @2047 की कुंजी के रूप में PRAGATI प्लेटफॉर्म की सराहना की

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत @2047 की कुंजी के रूप में PRAGATI प्लेटफॉर्म की सराहना की

31 January 2026 - 8:17 AM
Photo of यात्रा शुरु होने से पहले प्लेन के साथ छेडछाड़ की आशंका? अजित पवार मौत मामले में CID जांच शुरु

यात्रा शुरु होने से पहले प्लेन के साथ छेडछाड़ की आशंका? अजित पवार मौत मामले में CID जांच शुरु

30 January 2026 - 7:19 PM
Photo of Supreme Court : स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

Supreme Court : स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

30 January 2026 - 6:54 PM
Photo of बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

30 January 2026 - 6:22 PM
Photo of अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री? एनसीपी नेताओं ने रखा प्रस्ताव

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री? एनसीपी नेताओं ने रखा प्रस्ताव

30 January 2026 - 4:31 PM
Photo of ना पेट में पल रहे बच्चे का मोह, ना कानून का डर, भाई को कॉल कर कहा- मैं तेरी बहन को मार रहा हूं…

ना पेट में पल रहे बच्चे का मोह, ना कानून का डर, भाई को कॉल कर कहा- मैं तेरी बहन को मार रहा हूं…

30 January 2026 - 3:43 PM
Back to top button