प्यार के लिए आशिया बनी अंशिका, बरेली के आश्रम में मोनू संग हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

Ajay Yadav10 January 2026 - 11:27 AM
UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्यार की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जहां आशिया खान नाम की एक युवती अपना प्यार पाने के लिए अंशिका बन गई. ये पूरा मामला कस्बा मीरगंज का बताया जा रहा है. मीरगंज की रहने वाले आशिया खान ने अपने प्रेमी मोनू के साथ बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में जाकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली. आशिया खान ने अपना नाम बदलने के साथ ही धर्म भी परिवर्तित कर लिया है. आशिया ने हमेशा के लिए इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है. इसके लिए बाकायदा आशिया का शुद्धिकरण भी कराया गया.

बातचीत से प्रेम संबंध में बदलता रिश्ता

आशिया से अंशिका बनी युवती ने बताया कि उसकी मुलाकात एक मेले में मोनू से हुई थी, जहां दोनों ने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया. अब दोनों ने शादी करने का फैसला किया. जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों ने बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली. युवती ने बताया कि वह पिछले चार सालों से सनातन धर्म में आस्था रखती थी और नियमित रूप से मंदिर भी जाती थी. मोनू से मुलाकात के बाद वह हिंदू रीति-रिवाजों को और अधिक अपनाने लगी.

प्रेम संबंध के बाद शादी का फैसला

युवती ने बताया कि वह छह भाई-बहनों में से है, जिनमें चार भाई और दो बहनें हैं. उसने कहा कि वह मोनू के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और किसी ने उसे डराया या धमकाया नहीं है. उसकी मोनू से मुलाकात भोजीपुरा के एक मेले में हुई थी. भोजीपुरा क्षेत्र में उनकी एक बहन रहती हैं, जिनके घर उनका आना-जाना था. वहीं मेला देखने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और पहली नजर में ही एक-दूसरे से बातचीत शुरू हो गई. इसके बाद नंबरों का आदान-प्रदान हुआ, मुलाकातें बढ़ीं और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया. बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया.

आपसी सहमति से शादी करने का दावा

बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया. आश्रम के पंडित ने पहले युवती की शुद्धिकरण कराया. उसे गंगाजल व गौमूत्र पान के साथ गायत्री मंत्र का जाप कराया. इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज से दोनों की मंदिर में शादी संपन्न कराई गई. दोनों का कहना है कि वह आपसी सहमति से शादी रचा रह हैं.

