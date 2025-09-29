Punjabराज्य

सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

Amritsar heroin Recovery
सीआई अमृतसर ने 4 किलो हेरोइन सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान कनेक्शन वाले नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया.

Amritsar heroin Recovery : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाने के अभियान में बड़ी सफलता मिली है. काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने 2 व्यक्तियों को 4 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान से जुड़े नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया. इसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

गिरफ्तार आरोपी और बरामदगी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अटारी, अमृतसर निवासी आकाशदीप सिंह उर्फ़ टोनी और बासरके भैणी, अमृतसर निवासी पवनबीर सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके पास से हेरोइन के साथ-साथ एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी ज़ब्त की, जिसका उपयोग वे खेप पहुंचाने के लिए कर रहे थे.

पाकिस्तानी तस्करों से कनेक्शन

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान आधारित तस्कर राणा किंग के इशारों पर काम कर रहे थे. राणा किंग ड्रोन के माध्यम से नशे की खेप भारत में भेजता था और आरोपी इन खेपों को आगे सप्लाई करते थे.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

सूचना मिलने पर सीआई अमृतसर की टीम ने छेहरटा-सन्न साहिब रोड स्थित मनु अस्पताल के पास जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. वे खेप दूसरी पार्टी को सौंपने जा रहे थे. डीजीपी ने कहा कि इस मामले से जुड़े और लोगों की पहचान की जा रही है तथा आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां हो सकती हैं.

मामला दर्ज

इस संबंध में पुलिस थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21, 25 और 29 के तहत एफआईआर नंबर 53, दिनांक 28-09-2025 दर्ज की गई है.

