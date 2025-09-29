Bhagat Singh Birthday : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद सरदार भगत सिंह को उनके 118वें जन्मदिवस पर श्रद्धा अर्पित की. उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह ने भारत को ब्रिटिश शासन के जकड़ से मुक्त कराने के लिए अपनी जान तक की आहुति दी.

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

स्पीकर ने बताया कि सरदार भगत सिंह ने भारतवासियों को अंग्रेजों के अत्याचारों से आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ महान संघर्ष लड़ा. उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमिट रहेगा और देश उनकी शहादत को सलाम करता है.

बहादुरी और आदर्श

संधवां ने जोर देकर कहा कि शहीद भगत सिंह की बहादुरी और निडर जज़्बे को भुलाया नहीं जा सकता. हमें उनके आदर्शों और दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए.

भगत सिंह का शिक्षा और प्रेरणा में योगदान

स्पीकर ने बताया कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही कई महान कार्य किए. उन्हें किताबें पढ़ने का गहरा शौक था और किताबों ने उनके जीवन को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह कहना गलत नहीं होगा कि किताबें वास्तव में उनके जीवन की पोषण सामग्री थीं.

यह भी पढ़ें : पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप