पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

Bhagat Singh Birthday
पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां शहीद भगत सिंह को 118वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

Bhagat Singh Birthday : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद सरदार भगत सिंह को उनके 118वें जन्मदिवस पर श्रद्धा अर्पित की. उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह ने भारत को ब्रिटिश शासन के जकड़ से मुक्त कराने के लिए अपनी जान तक की आहुति दी.

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

स्पीकर ने बताया कि सरदार भगत सिंह ने भारतवासियों को अंग्रेजों के अत्याचारों से आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ महान संघर्ष लड़ा. उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमिट रहेगा और देश उनकी शहादत को सलाम करता है.

बहादुरी और आदर्श

संधवां ने जोर देकर कहा कि शहीद भगत सिंह की बहादुरी और निडर जज़्बे को भुलाया नहीं जा सकता. हमें उनके आदर्शों और दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए.

भगत सिंह का शिक्षा और प्रेरणा में योगदान

स्पीकर ने बताया कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही कई महान कार्य किए. उन्हें किताबें पढ़ने का गहरा शौक था और किताबों ने उनके जीवन को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह कहना गलत नहीं होगा कि किताबें वास्तव में उनके जीवन की पोषण सामग्री थीं.

