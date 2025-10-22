Chandigarh : पंजाब को सुरक्षित बनाने की ongoing मुहिम के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर अमृतसर स्थित स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने क्रॉस-बॉर्डर तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस दौरान चार प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से चार उन्नत .30 बोर स्टार मार्क पिस्टल व गोलाबारूद बरामद किया गया। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बुधवार को दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान :-

जुगराज सिंह उर्फ चिरी, गांव भगवानपुरा, Tarn Taran

कुलबीर सिंह उर्फ नन्नू उर्फ कालू, गांव डलिरी, Tarn Taran

अरशदीप सिंह, गांव डलिरी, Tarn Taran

नचत्तर सिंह, गांव डायलपुर, Tarn Taran

यह गिरफ्तारी SSOC अमृतसर द्वारा हाल ही में किए गए एक अन्य ऑपरेशन के तुरंत बाद आई, जिसमें पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चार ग्लॉक पिस्टल और 2 किलो हेरोइन बरामद की गई थी।

पाकिस्तानी तस्कर के निर्देश पर हो रहा था काम – डीजीपी

DGP गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो ड्रोन के माध्यम से हथियार पंजाब भेज रहा था। उन्होंने बताया कि आगे की जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को उजागर और समाप्त किया जा सके।

पहले भी ड्रग्स केस गिरफ्तार हो चुका है एक आरोपी

AIG SSOC अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे हथियार व गोला-बारूद बरामद किया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी जुगराज सिंह पहले जून 2025 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका था और दो महीने जेल में रहा।

इस संबंध में, थाना SSOC अमृतसर में 21.10.2025 को FIR संख्या 62 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

