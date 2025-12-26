Uttar Pradeshक्राइमराज्य

अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

Uttar Pradesh News

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोतवाली खेर क्षेत्र की बरखा पुलिस चौकी के पास उदयपुर मार्ग पर स्थित सुनसान जंगल में दो अज्ञात युवकों की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर एसएसपी नीरज कुमार जादौन और इलाके के थानाध्यक्ष भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस नें शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने बताया कि हत्याकांड के खुलासे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं।

मिली जानकारी के मुताबकि, यह मामला कोतवाली खेर क्षेत्र स्थित उदयपुर मार्ग का है। यहां सोमना रोड पर स्थित उदयपुर गांव के पास दोपहर करीब दो बजे काले रंग की एक कार खड़ी थी। इस दौरान खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों ने पहले तो कार को किसी प्रॉपर्टी डीलर की समझा और शाम पांच बजे तक कार खेतों में यूं ही लावारिस खड़ी रही।

ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना

ग्रामीणों ने कार के पास जाकर देखा। तो कार के शीशे प्लास्टिक के बोरी ढके हुए थे और कार को बाहर से लॉक किया गया था। वही कार के अंदर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक लाश पड़ी थी। जबकि दूसरी लाश उसके पीछे वाली सीट पर पड़ी थी। ग्रामीणों ने लाश मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

शवों की पहचान बॉबी और मोहित के रूप में

पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतकों की गर्दन के आसपास गहरी चोट के निशान पाए गए और खून बहा हुआ था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में अनुमान जताया कि दोनों पर कम से कम दो-दो गोलियां चलाई गई थीं। कार के नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान की गई। वे कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र के ताजपुर रसूलपुर गांव निवासी 32 वर्षीय बॉबी और उसका 24 वर्षीय मित्र मोहित हैं। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

वहीं, एसपी ट्रैफिक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि आज सुबह करीब 5:00 बजे 112 नंबर पर सूचना मिली कि बरखा पुलिस चौकी, थाना खैर क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर मार्ग स्थित खेतों में एक काले रंग की कार खड़ी है, जिसमें ड्राइवर समेत दो संदिग्ध युवक मौजूद हैं। मौके पर थाना अध्यक्ष और पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच की और कार के अंदर दो युवकों की लाश पाई। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

