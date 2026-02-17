Maharashtra News : महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान दुर्घटना मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस मांग को लेकर मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को उन्होंने एनसीपी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया

सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, वरिष्ठ मंत्री हसन मुश्रीफ और युवा नेता पार्थ पवार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बुधवार, 18 फरवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजेगी और आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

ज्ञापन में उठाए गए मुख्य मुद्दे

विमान दुर्घटना में गंभीर अनियमितताएं और संदिग्ध परिस्थितियां

उड़ान दल (क्रू) में अंतिम समय में किए गए बदलाव और उनके परिचालन निर्णयों की जांच की आवश्यकता

एटीसी (ATC) संचार और रनवे अनुमति में विसंगतियां

विमान सुरक्षा चेतावनी प्रणालियों की कार्यप्रणाली पर सवाल

लैंडिंग के दौरान आपातकालीन संचार का अभाव

क्रू की फिटनेस, विमान रखरखाव और प्रणाली संबंधित पहलुओं का फॉरेंसिक मूल्यांकन

मुख्यमंत्री ने पहले CID जांच के आदेश दिए थे, लेकिन एनसीपी का मानना है कि CBI जांच अधिक व्यापक और गहन होगी, और इसमें विदेशी एजेंसियों की भागीदारी भी संभव है। पार्टी की मांग है कि सभी उठाए गए मुद्दों पर निष्पक्ष और गहन जांच की जाए और निष्कर्ष जनता के सामने रखा जाए।

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव पर चर्चा

मुलाकात के बाद सुनेत्रा पवार और एनसीपी नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में महायुति की भूमिका पर चर्चा की। बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और सभी पक्षों ने सहयोग और सम्मान का आश्वासन दिया।

विधायकों की नाराजगी की खबरें निराधार

एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने विधायकों की नाराजगी की खबरों को काल्पनिक बताया और कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री कार्यालय और पार्टी संगठन मजबूत और स्थिर हैं।

