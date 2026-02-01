Other Statesराज्य

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जनता और स्थानीय मुद्दों पर जोर

Ajay Yadav1 February 2026 - 8:37 AM
3 minutes read
Arvind Kejriwal :
AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा पदाधिकारियों से की बैठक, जनता और मुद्दों पर जोर

Arvind Kejriwal : गोवा की राजनीति में बदलाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है. आम आदमी की उम्मीदों, युवाओं की आकांक्षाओं और ईमानदार शासन की चाह को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पूरे राजनीतिक फोकस के साथ गोवा में सक्रिय नजर आ रहे हैं. गोवा राज्य समिति के साथ शनिवार को हुई बैठक और संवाद केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनावों की ठोस, ज़मीनी और दीर्घकालिक तैयारी का स्पष्ट संकेत है. बैठक में नेताओं ने कहा कि गोवा में बड़े स्तर पर जमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है. खेती की खाजान जमीन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और झीलों व नदियों को भी बर्बाद किया जा रहा है. नेताओं का कहना था कि भाजपा की गलत नीतियों और बिना सोचे-समझे किए जा रहे विकास के कारण गोवा का पर्यावरण खराब हो रहा है और लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है.

जनता से सीधे जुड़ने पर फोकस

आम आदमी पार्टी की राजनीति हमेशा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए रही है. इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी अब गोवा में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है. केजरीवाल ने पार्टी के राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक ढांचे, स्थानीय मुद्दों, युवाओं की भागीदारी और जनता से सीधे संवाद की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी गोवा को लेकर गंभीर है, प्रतिबद्ध है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है.

जनता की सेवा ही राजनीति का उद्देश्य

गोवा की जनता वर्षों से एक ईमानदार और जनकेंद्रित विकल्प की तलाश में है. पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और आम नागरिक की अनदेखी जैसे मुद्दे लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं. इन्हीं जमीनी सच्चाइयों को समझते हुए केजरीवाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम होनी चाहिए. यही आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा है और यही विचार गोवा की जनता के दिल से जुड़ रहा है.

गोवा में लागू करने की उम्मीद

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित किया है कि ईमानदार नीयत और सही नीति से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर ऐतिहासिक काम किए जा सकते हैं. स्कूलों का कायाकल्प, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार पर सख्ती ये सभी मॉडल अब देशभर में चर्चा का विषय हैं. गोवा की जनता भी यही चाहती है कि उनके राज्य में विकास का यही मॉडल लागू हो, जहां फैसले जनता के हित में हों, न कि चंद लोगों के फायदे के लिए.

AAP गोवा में स्थायी और मजबूत राजनीति की तैयारी

केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी गोवा में केवल चुनावी गणित नहीं देख रही, बल्कि जनभावना को समझकर एक मजबूत वैकल्पिक राजनीति खड़ी कर रही है. संगठन को गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना, युवाओं और महिलाओं को राजनीति से जोड़ना, ये सभी कदम 2027 की तैयारी को ठोस आधार देते हैं. यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी किसी तात्कालिक लहर पर नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है.

AAP गोवा में बदलाव की प्रमुख शक्ति

गोवा की जनता के लिए यह संदेश साफ है कि बदलाव संभव है. ईमानदार नेतृत्व, साफ नीयत और जनता के साथ मिलकर काम करने की राजनीति ही भविष्य का रास्ता है. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि गोवा की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का अवसर बनेगा और आम आदमी पार्टी इस बदलाव की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभर रही है.

ये भी पढ़ें – आजम खान से पत्नी, बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड मामले में सजा पाने के बाद बंद हैं सपा नेता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 February 2026 - 8:37 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

31 January 2026 - 5:21 PM
Photo of आजम खान से पत्नी, बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड मामले में सजा पाने के बाद बंद हैं सपा नेता

आजम खान से पत्नी, बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड मामले में सजा पाने के बाद बंद हैं सपा नेता

31 January 2026 - 4:17 PM
Photo of पति ने मजाक-मजाक में कहा…..पत्नी को इतना बुरा लगा कि कर ली आत्महत्या

पति ने मजाक-मजाक में कहा…..पत्नी को इतना बुरा लगा कि कर ली आत्महत्या

31 January 2026 - 3:57 PM
Photo of सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया, आज शाम डिप्टी CM की शपथ लेंगी

सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया, आज शाम डिप्टी CM की शपथ लेंगी

31 January 2026 - 3:28 PM
Photo of सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

31 January 2026 - 3:14 PM
Photo of कानपुर देहात में सड़क हादसा : यात्रियों से भरी बस की जोरदार टक्कर, आगे का हिस्सा पिचका

कानपुर देहात में सड़क हादसा : यात्रियों से भरी बस की जोरदार टक्कर, आगे का हिस्सा पिचका

31 January 2026 - 2:00 PM
Photo of साध्वी प्रेम बाईसा के मौत की क्या है असली वजह? पिता की तरफ घूमी सवालों की सुई

साध्वी प्रेम बाईसा के मौत की क्या है असली वजह? पिता की तरफ घूमी सवालों की सुई

31 January 2026 - 1:51 PM
Photo of सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

31 January 2026 - 1:20 PM
Photo of School का Mid-Day Meal बना ज़हर, खाना खाते ही 32 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

School का Mid-Day Meal बना ज़हर, खाना खाते ही 32 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

31 January 2026 - 1:00 PM
Photo of Operation Trashi-1 : Jammu Kashmir के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

Operation Trashi-1 : Jammu Kashmir के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

31 January 2026 - 12:35 PM
Back to top button