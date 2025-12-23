Other Statesराज्य

ओडिशा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 और SLR समेत हथियार सौंपे

Ajay Yadav23 December 2025 - 3:26 PM
1 minute read
Odisha Naxal Surrender :
ओडिशा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 और SLR समेत हथियार सौंपे

फटाफट पढ़ें:

  • ओडिशा में 22 नक्सली सरेंडर हुए
  • नक्सलियों ने AK-47 और SLR हथियार सौंपे
  • वरिष्ठ सदस्य ACM और DCM भी शामिल थे
  • नई नीति ने सरेंडर में अहम भूमिका निभाई
  • 2025 में नक्सलवाद पूरे देश में कमजोर पड़ा

Odisha Naxal Surrender : ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. राज्य के मल्कानगिरी क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. पुलिस महानिदेशक वाई. बी. खुरानिया की उपस्थिति में नक्सलियों ने अपने पास मौजूद एके-47 राइफल, एसएलआर और अन्य घातक हथियार सौंपे.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरेंडर करने वालों में एरिया कमेटी मेंबर (ACM) और डिप्टी कमेटी मेंबर (DCM) जैसे कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिन पर 5.5 लाख रुपये से 27.5 लाख रुपये तक के इनाम घोषित थे. अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार की नई ‘नक्सल सरेंडर और पुनर्वास नीति’ ने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई है. 27 नवंबर को संशोधित नीति में इनाम राशि को पड़ोसी छत्तीसगढ़ से 10% अधिक कर दिया गया है और 2014 की तुलना में 4 से 5 गुना बढ़ाया गया है.

पुनर्वास योजना में शामिल होंगे

बता दें कि यह 2025 में ओडिशा में नक्सलियों का पहला बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है. मल्कानगिरी, जिसे कभी स्वाभिमान अंचल के नाम से कटऑफ क्षेत्र माना जाता था, वहीं, ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर काफी समय से नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा है. सरेंडर के बाद सभी नक्सली राज्य सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके तहत वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और समाज में पुन: समावेशन की व्यवस्था की गई है.

2025 में नक्सलवाद कमजोर

राष्ट्रीय स्तर पर 2025 में नक्सलवाद काफी कमजोर हुआ है. अब तक देशभर में 1,225 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 270 नक्सली मारे गए हैं और 680 से अधिक को गिरफ्तार किया गया है. सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबकि यह नक्सली विचारधारा के कमजोर होने और सरकारी पहलों पर लोगों के बढ़ते विश्वास का बड़ा संकेत है.

ये भी पढ़ें- सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, इन पवित्र शहरों में श्रद्धालुओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 December 2025 - 3:26 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of निकाय चुनाव की जीत का जश्न हुआ हादसे में तब्दील : हल्दी उड़ाते ही लगी आग, 9 लोग झुलसे

निकाय चुनाव की जीत का जश्न हुआ हादसे में तब्दील : हल्दी उड़ाते ही लगी आग, 9 लोग झुलसे

22 December 2025 - 9:10 AM
Photo of उधमपुर में घर से खाना लेकर फरार हुए दो आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

उधमपुर में घर से खाना लेकर फरार हुए दो आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

21 December 2025 - 1:53 PM
Photo of असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे, सात हाथियों की मौत

असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे, सात हाथियों की मौत

20 December 2025 - 7:22 PM
Photo of देश में 205 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, बुखार-खांसी की मेडिसिन शामिल, नोटिस जारी

देश में 205 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, बुखार-खांसी की मेडिसिन शामिल, नोटिस जारी

20 December 2025 - 5:05 PM
Photo of असम में राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराई; पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे,यात्री सुरक्षित

असम में राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराई; पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे,यात्री सुरक्षित

20 December 2025 - 3:33 PM
Photo of घाटकोपर में पानी की समस्या सुलझाने के बाद राम कदम ने कटवाए बाल, समर्थकों ने मनाया जश्न

घाटकोपर में पानी की समस्या सुलझाने के बाद राम कदम ने कटवाए बाल, समर्थकों ने मनाया जश्न

19 December 2025 - 3:43 PM
Photo of एमआरएसएएफपीआई के पांच पूर्व कैडेट भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बने, पंजाब का नाम रोशन

एमआरएसएएफपीआई के पांच पूर्व कैडेट भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बने, पंजाब का नाम रोशन

14 December 2025 - 10:58 AM
Photo of गोवा जिला पंचायत चुनाव : केजरीवाल ने AAP के लिए जनसभा की, भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली का आरोप

गोवा जिला पंचायत चुनाव : केजरीवाल ने AAP के लिए जनसभा की, भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली का आरोप

14 December 2025 - 9:08 AM
Photo of सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा- ‘टिकटों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार’

सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा- ‘टिकटों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार’

13 December 2025 - 3:04 PM
Photo of मेसी के भारत दौरे पर कोलकाता स्टेडियम में बवाल, फैंस भड़के और बैरिकेड्स तोड़े

मेसी के भारत दौरे पर कोलकाता स्टेडियम में बवाल, फैंस भड़के और बैरिकेड्स तोड़े

13 December 2025 - 2:23 PM
Back to top button