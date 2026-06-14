Gold Silver Price Today : भारत में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ा है. इसका असर कीमती धातुओं की मांग और कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है.

शनिवार, 14 जून को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव कारोबार के दौरान 1.11 प्रतिशत यानी 1,668 रुपये बढ़कर 1,50,600 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान सोना 1,49,916 रुपये के स्तर पर भी रहा, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 948 रुपये या 0.66 प्रतिशत अधिक था.

सोने के खुदरा भाव अलग-अलग

कारोबार के दौरान सोने का न्यूनतम स्तर 1,49,569 रुपये दर्ज किया गया. हालांकि दिनभर उतार-चढ़ाव के बावजूद बाजार में सोने की मजबूती बनी रही. जानकारों का मानना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां और निवेशकों की सतर्क रणनीति सोने को समर्थन दे रही हैं.

देश के प्रमुख शहरों में भी सोने के खुदरा भाव अलग-अलग रहे. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 14,923 रुपये प्रति ग्राम पर बिकता दिखा, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 13,680 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 11,196 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया.

मुंबई में 22 और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,908 रुपये प्रति ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोना 13,665 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,181 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर रहा. कोलकाता में भी सोने के दाम मुंबई के बराबर दर्ज किए गए.

दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई में सोने की कीमतें सबसे ज्यादा रहीं. यहां 24 कैरेट सोना 15,120 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 13,860 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,610 रुपये प्रति ग्राम पर उपलब्ध रहा.

चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज

चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई. जुलाई वायदा चांदी 2,490 रुपये यानी करीब 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,42,143 रुपये पर कारोबार करती दिखाई दी.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और निवेशकों की रणनीति के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले ताजा भावों की जानकारी लेना जरूरी है.

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