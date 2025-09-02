फटाफट पढ़ें
- दिग्विजय सिंह ने बिहार में बीजेपी पर हमला किया
- कहा डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार फैला है
- नेता भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर शामिल हैं
- मुख्यमंत्री का फैसला बहुमत पर निर्भर करता है
- राहुल गांधी भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं
Digvijaya Singh : बिहार में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है. उनका कहना है कि जहां भी डबल इंजन सरकार होती है, वहां भ्रष्टाचार एक व्यवसायकर्म की तरह फैल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेता भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर शामिल हैं. और बिहार में भी वे इस मामले के साझेदार बन गए हैं.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा जिसे बहुमत मिलता है. यह परंपरा पुरानी है. कुछ जगह इसे अपनाया जाता है और कुछ जगह नहीं. इसलिए अगर हम पहले से ही मुख्यमंत्री का फैसला कर लें तो आप इसका क्या करेंगे?”
बीजेपी पर जमकर हमला बोला
बिहार चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी और SIR का मुद्दा उठा रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं और रैलियां कर रहे हैं. हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बिहार में रैली की और कहा कि नीतीश कुमार, आप बीजेपी-आरएसएस की झोली में गिरे हैं. आपको बीजेपी वहीं फेंकेगी, जहां कचरे को फेंकते हैं.
इसी क्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी बिहार पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह चल रहा है.
