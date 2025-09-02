फटाफट पढ़ें

दिग्विजय सिंह ने बिहार में बीजेपी पर हमला किया

कहा डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार फैला है

नेता भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर शामिल हैं

मुख्यमंत्री का फैसला बहुमत पर निर्भर करता है

राहुल गांधी भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं

Digvijaya Singh : बिहार में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है. उनका कहना है कि जहां भी डबल इंजन सरकार होती है, वहां भ्रष्टाचार एक व्यवसायकर्म की तरह फैल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेता भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर शामिल हैं. और बिहार में भी वे इस मामले के साझेदार बन गए हैं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा जिसे बहुमत मिलता है. यह परंपरा पुरानी है. कुछ जगह इसे अपनाया जाता है और कुछ जगह नहीं. इसलिए अगर हम पहले से ही मुख्यमंत्री का फैसला कर लें तो आप इसका क्या करेंगे?”

#WATCH | Patna, Bihar | Congress leader Digvijaya Singh says, "…Wherever there is a double engine government, corruption is going on like a business. The leaders of the ruling party are involved in corruption…They have become partners in corruption in Bihar…" pic.twitter.com/9iLUtSrh2m — ANI (@ANI) September 2, 2025

बीजेपी पर जमकर हमला बोला

बिहार चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी और SIR का मुद्दा उठा रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं और रैलियां कर रहे हैं. हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बिहार में रैली की और कहा कि नीतीश कुमार, आप बीजेपी-आरएसएस की झोली में गिरे हैं. आपको बीजेपी वहीं फेंकेगी, जहां कचरे को फेंकते हैं.

इसी क्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी बिहार पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह चल रहा है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप