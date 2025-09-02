Bihar

जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह, बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला

Ajay Yadav2 September 2025 - 12:39 PM
1 minute read
Digvijaya Singh :
जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह, बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला

फटाफट पढ़ें

  • दिग्विजय सिंह ने बिहार में बीजेपी पर हमला किया
  • कहा डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार फैला है
  • नेता भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर शामिल हैं
  • मुख्यमंत्री का फैसला बहुमत पर निर्भर करता है
  • राहुल गांधी भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं

Digvijaya Singh : बिहार में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है. उनका कहना है कि जहां भी डबल इंजन सरकार होती है, वहां भ्रष्टाचार एक व्यवसायकर्म की तरह फैल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेता भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर शामिल हैं. और बिहार में भी वे इस मामले के साझेदार बन गए हैं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा जिसे बहुमत मिलता है. यह परंपरा पुरानी है. कुछ जगह इसे अपनाया जाता है और कुछ जगह नहीं. इसलिए अगर हम पहले से ही मुख्यमंत्री का फैसला कर लें तो आप इसका क्या करेंगे?”

बीजेपी पर जमकर हमला बोला

बिहार चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी और SIR का मुद्दा उठा रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं और रैलियां कर रहे हैं. हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बिहार में रैली की और कहा कि नीतीश कुमार, आप बीजेपी-आरएसएस की झोली में गिरे हैं. आपको बीजेपी वहीं फेंकेगी, जहां कचरे को फेंकते हैं.

इसी क्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी बिहार पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह चल रहा है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 September 2025 - 12:39 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of चंद्रशेखर आजाद के इस कदम से बीजेपी…, INDIA गठबंधन की मुश्किलें बढ़ीं! जानिए रणनीति

चंद्रशेखर आजाद के इस कदम से बीजेपी…, INDIA गठबंधन की मुश्किलें बढ़ीं! जानिए रणनीति

2 September 2025 - 3:03 PM
Photo of बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड बढ़े, महिला रोजगार योजना और स्टेडियम को मंजूरी

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड बढ़े, महिला रोजगार योजना और स्टेडियम को मंजूरी

2 September 2025 - 1:28 PM
Photo of पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस, बहन रोहिणी ने शेयर किए वीडियो

पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस, बहन रोहिणी ने शेयर किए वीडियो

2 September 2025 - 11:43 AM
Photo of पटना में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए ITC Hotels और BSTDC के बीच समझौता, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

पटना में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए ITC Hotels और BSTDC के बीच समझौता, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

1 September 2025 - 7:02 PM
Photo of पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

1 September 2025 - 5:14 PM
Photo of बीच कार्यक्रम में पवन सिंह ने अभिनेत्री की कमर को छुआ, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी

बीच कार्यक्रम में पवन सिंह ने अभिनेत्री की कमर को छुआ, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी

31 August 2025 - 6:40 PM
Photo of तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- बकवास मत करो

तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- बकवास मत करो

31 August 2025 - 5:57 PM
Photo of सम्राट चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा-राजनीति अब लालूवाद और मोदी-नीतीशवाद की जंग

सम्राट चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा-राजनीति अब लालूवाद और मोदी-नीतीशवाद की जंग

31 August 2025 - 3:42 PM
Photo of कमर छूने पर मचा बवाल, पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी, कहा- मेरा इरादा गलत नहीं था

कमर छूने पर मचा बवाल, पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी, कहा- मेरा इरादा गलत नहीं था

31 August 2025 - 11:27 AM
Photo of तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- जो अपना नहीं हुआ, ‘वो जनता का क्या…’

तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- जो अपना नहीं हुआ, ‘वो जनता का क्या…’

31 August 2025 - 10:35 AM
Back to top button