Delhi NCRक्राइम

दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, एक युवक मां, भाई और बहन की हत्या कर पहुंचा थाने, बताई ये वजह

Shanti Kumari5 January 2026 - 7:35 PM
1 minute read
Laxmi NagarTriple Murder

Laxmi Nagar Triple Murder: राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या कर दी। यह वारदात सोमवार को हुई जब आरोपी युवक यशवीर सिंह ने अपने परिवार के तीन सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद थाने पहुंचकर अपराध की जानकारी दी।

आरोपी ने बताई वजह

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक ने बताया कि उसने आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के कारण यह खौफनाक कदम उठाया। यशवीर ने अपनी मां कविता (46 वर्ष), बहन मेघना (24 वर्ष) और भाई मुकुल (14 वर्ष) को हत्या की है। यशवीर सिंह, जो मंगल बाजार क्षेत्र का निवासी है, ने पुलिस को बताया कि परिवार के आर्थिक संकट के कारण वह परेशान था, और इसी वजह से उसने इस दुखद घटना को अंजाम दिया।

किराए के मकान में रहता था परिवार

पुलिस को सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को बरामद किया। परिवार किराए के मकान में रहता था और घटना के वक्त सभी घर के अंदर थे। पुलिस ने घटना स्थल से सभी साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

मामले की जांच शुरु

इस जघन्य अपराध ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, और मामले के सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने पर और भी जानकारी सामने लाई जाएगी।

ये भी पढ़ें – प्रदूषण से घुट रहा दिल्लीवालों का दम, “आप” विधायकों का मास्क लगा विधानसभा में जबरदस्त प्रदर्शन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari5 January 2026 - 7:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमेरिका में भारतीय युवती की नृशंस हत्या, पूर्व प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम

अमेरिका में भारतीय युवती की नृशंस हत्या, पूर्व प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम

5 January 2026 - 5:47 PM
Photo of रणक्षेत्र में तब्दील हुआ गुरुद्वारा परिसर, गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडों से हमला

रणक्षेत्र में तब्दील हुआ गुरुद्वारा परिसर, गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडों से हमला

5 January 2026 - 2:43 PM
Photo of IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव की दायर याचिका पर दिल्ली HC का नोटिस, CBI से भी मांगा जवाब

IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव की दायर याचिका पर दिल्ली HC का नोटिस, CBI से भी मांगा जवाब

5 January 2026 - 1:42 PM
Photo of दिल्ली दंगा मामला : SC ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज की, पांच अन्य आरोपियों को मिली जमानत

दिल्ली दंगा मामला : SC ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज की, पांच अन्य आरोपियों को मिली जमानत

5 January 2026 - 11:57 AM
Photo of गुम हुए 328 पावन स्वरूपों का मामला : विशेष जांच टीम छापेमारी कर 2 व्यक्ति को दबोचा

गुम हुए 328 पावन स्वरूपों का मामला : विशेष जांच टीम छापेमारी कर 2 व्यक्ति को दबोचा

5 January 2026 - 11:54 AM
Photo of दिल्ली में कड़ाके की ठंड का असर जारी, घना कोहरा और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

दिल्ली में कड़ाके की ठंड का असर जारी, घना कोहरा और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

5 January 2026 - 7:41 AM
Photo of दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल से शख्‍स ने लगाई छलांग, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल से शख्‍स ने लगाई छलांग, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

4 January 2026 - 6:49 PM
Photo of दिल्ली के इन इलाकों में 5-6 जनवरी को नहीं आएगा पानी, आपातकाल के लिए जल टैंकर व हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध

दिल्ली के इन इलाकों में 5-6 जनवरी को नहीं आएगा पानी, आपातकाल के लिए जल टैंकर व हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध

4 January 2026 - 6:29 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाक हैंडलरों के संपर्क में थे आतंकी, नाम आए सामने

दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाक हैंडलरों के संपर्क में थे आतंकी, नाम आए सामने

4 January 2026 - 6:20 PM
Photo of बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

4 January 2026 - 4:51 PM
Back to top button