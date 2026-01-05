Laxmi Nagar Triple Murder: राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या कर दी। यह वारदात सोमवार को हुई जब आरोपी युवक यशवीर सिंह ने अपने परिवार के तीन सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद थाने पहुंचकर अपराध की जानकारी दी।

आरोपी ने बताई वजह

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक ने बताया कि उसने आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के कारण यह खौफनाक कदम उठाया। यशवीर ने अपनी मां कविता (46 वर्ष), बहन मेघना (24 वर्ष) और भाई मुकुल (14 वर्ष) को हत्या की है। यशवीर सिंह, जो मंगल बाजार क्षेत्र का निवासी है, ने पुलिस को बताया कि परिवार के आर्थिक संकट के कारण वह परेशान था, और इसी वजह से उसने इस दुखद घटना को अंजाम दिया।

किराए के मकान में रहता था परिवार

पुलिस को सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को बरामद किया। परिवार किराए के मकान में रहता था और घटना के वक्त सभी घर के अंदर थे। पुलिस ने घटना स्थल से सभी साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

मामले की जांच शुरु

इस जघन्य अपराध ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, और मामले के सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने पर और भी जानकारी सामने लाई जाएगी।

