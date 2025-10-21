Bihar

नामांकन के तुरंत बाद तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह गिरफ्तार, समर्थक हैरान

Bihar Election 2025 :
नामांकन के तुरंत बाद तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह गिरफ्तार, समर्थक हैरान

  • सासाराम से राजद प्रत्याशी गिरफ्तार
  • झारखंड पुलिस ने पुराने वारंट में कार्रवाई की
  • 2004 बैंक लूटकांड में स्थायी वारंट
  • नामांकन के दिन बढ़ा राजनीतिक तनाव
  • विपक्ष ने कार्रवाई को साजिश बताया

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सासाराम सीट से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को सोमवार को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया. यह गिरफ्तारी झारखंड पुलिस ने एक पुराने आपराधिक मामले की है.

मिली जानकारी के अनुसार, सत्येंद्र साह जैसे ही क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया, झारखंड पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और उनके खिलाफ लंबित गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को लागू किया. इस कार्रवाई से राजद समर्थक हैरान रह और गिरफ्तारी की खबर फैलते ही इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई.

2018 में जारी हुआ स्थायी वारंट

झारखंड पुलिस के अनुसार, सत्येंद्र साह 2004 में गढ़वा जिले के चिरौंजिया मोड़ पर हुए बैंक लूटकांड के आरोपी हैं. गढ़वा सदर थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि इस मामले में 2018 में उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लूट, डकैती और शस्त्र अधिनियम उल्लंघन से जुड़े 20 से अधिक मामले विभिन्न थानों में उनके खिलाफ दर्ज हैं.

नामांकन के दिन बढ़ा राजनीतिक तनाव

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होगा- पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. चुनावी माहौल में नामांकन के दिन ही किसी उम्मीदवार की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. यह घटना ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रत्याशियों की गिरफ्तारी का तीसरा मामला है. इससे पहले भाकपा (माले) लिबरेशन के दो उम्मीदवार भोरे से जितेंद्र पासवान और दरौली से सत्यदेव राम को भी नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार किया जा चुका है.

विपक्ष ने सत्ताधारी पर हमला बोला

इन लगातार गिरफ्तारियों को लेकर विपक्ष ने सत्ताधारी गठबंधन पर हमला बोला है. भाकपा (माले) लिबरेशन ने अपने बयान में कहा कि हम कॉमरेड जितेंद्र पासवान और कॉमरेड सत्यदेव राम की राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हैं. उन्हें नामांकन केंद्र के बाहर झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जो यह दिखाता है कि राजग नेताओं में जनता के बढ़ते गुस्से और बदलाव की मांग से भय व्याप्त है.

राजद और भाकपा (माले) दोनों दलों ने इसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश बताया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है. फिलहाल, सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी ने सासाराम सीट को बिहार चुनाव की मुख्य सुर्खियों में ला दिया है.

