RJD Statemen : राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही-चूड़ा भोज पर बयान दिया. यह बयान उन्होंने जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवास पर हुए दही-चूड़ा भोज में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के संदर्भ में दिया

मीडिया से बातचीत में सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत रूप से यह तय किया था कि वे मकर संक्रांति का त्योहार अपने घर पर ही मनाएंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में शामिल न होने पर किसी तरह की नाराजगी या आपत्ति नहीं है और यह पूरी तरह उनका निजी फैसला था, जिसे सभी को सम्मान करना चाहिए.

कोई राजनीतिक संदेश नहीं

सुधाकर सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व देशभर में खुशी-खुशी मनाया जाता है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक. कई लोग इसे सार्वजनिक रूप से मनाते हैं, जबकि कई लोग निजी तौर पर. इसलिए इसे कोई बड़ी खबर नहीं माना जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता हैं और अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, इसी क्रम में वह तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में भी शामिल हुए. इसमें कोई राजनीतिक संदेश या विवाद नहीं है.

कोई मतभेद नहीं

आरजेडी सांसद ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है. तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सभी अपने तरीके से त्योहार मना रहे हैं, इसलिए इसे लेकर अनावश्यक अटकलें लगाना सही नहीं है.

