Bihar

UGC विधेयक के विरोध में पटना में छात्रों का प्रदर्शन, 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान

Ajay Yadav29 January 2026 - 11:38 AM
1 minute read
Bihar News :
UGC विधेयक के विरोध में पटना में छात्रों का प्रदर्शन, 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान

Bihar News : बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने नए यूजीसी विधेयक के खिलाफ बीते बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने कहा कि यदि प्रस्तावित यूजीसी विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा. छात्रों ने एक फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी ऐलान किया.

पटना के दिनकर गोलंबर पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) और सवर्ण एकता मंच के बैनर तले आयोजित किया गया. इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सड़क पर सामग्री जलाई. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता विशाल कुमार ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित यूजीसी विधेयक उच्च जाति के छात्रों के हितों के खिलाफ है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि राजनीतिक एजेंडों की आड़ में जानबूझकर उच्च जातियों को निशाना बनाया जा रहा है.

हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे

वही, विशाल कुमार का कहना है कि “यदि हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर बिखरेंगे तो विनाश निश्चित है. देश में एकता, अखंडता और समानता की बातें होती रहती हैं, फिर भी राजनीति के खेल में उच्च जाति के लोग लगातार कमजोर होते जा रहे हैं. क्या उनके वोट नहीं लिए गए थे? फिर ऐसे विधेयक को क्यों लागू किया जा रहा है?”

तुरंत वापस लेने की मांग की

छात्र नेता सूर्यदेव कुमार ने प्रस्तावित यूजीसी विधेयक को “छात्र और उच्च जाति विरोधी” करार दिया और कहा कि इससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा. छात्र सरोज कुमार ने भी इसे उच्च जाति के छात्रों को निशाना बनाने वाला बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की.

1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी

प्रदर्शनकारी राकेश कुमार ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी विधेयक उच्च जातियों को निशाना बनाने वाला है, जैसा पहले कुछ कानूनों के दुरुपयोग से नुकसान हुआ था. छात्रों ने चेतावनी दी कि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज होगा और 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 January 2026 - 11:38 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Bihar News : गणतंत्र दिवस के दौरान हादसा, स्कूल की झांकी में लगी आग, पांच बच्चे झुलसे

Bihar News : गणतंत्र दिवस के दौरान हादसा, स्कूल की झांकी में लगी आग, पांच बच्चे झुलसे

26 January 2026 - 6:47 PM
Photo of पटना गर्ल्स हॉस्टल नीट छात्रा मौत मामले में SIT जांच तेज, पिता ने डीजीपी को लिखा पत्र

पटना गर्ल्स हॉस्टल नीट छात्रा मौत मामले में SIT जांच तेज, पिता ने डीजीपी को लिखा पत्र

26 January 2026 - 2:33 PM
Photo of RJD की कमान तेजस्वी यादव के हाथ, कार्यकारी अध्यक्ष बनकर क्या बदल पाएंगे पार्टी की तकदीर?

RJD की कमान तेजस्वी यादव के हाथ, कार्यकारी अध्यक्ष बनकर क्या बदल पाएंगे पार्टी की तकदीर?

25 January 2026 - 2:18 PM
Photo of रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा- असली कमान घुसपैठियों के हाथों में

रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा- असली कमान घुसपैठियों के हाथों में

25 January 2026 - 10:16 AM
Photo of NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित

NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित

25 January 2026 - 8:31 AM
Photo of ‘सिक्सर के छह गोली’ पर वर्दीधारी महिला होमगार्ड का डांस, शुरू हुई विभागीय जांच

‘सिक्सर के छह गोली’ पर वर्दीधारी महिला होमगार्ड का डांस, शुरू हुई विभागीय जांच

23 January 2026 - 12:05 PM
Photo of पटना में लॉरेंस गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल

पटना में लॉरेंस गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल

22 January 2026 - 12:18 PM
Photo of ‘दही खाओ इनाम पाओ’ प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5 किलो दही

‘दही खाओ इनाम पाओ’ प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5 किलो दही

21 January 2026 - 10:12 AM
Photo of Bihar Crime : पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime : पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

20 January 2026 - 12:21 PM
Photo of PM Modi ने TMC को लिया आड़े हाथों, कहा- केंद्र का पैसा लूट रही ममता सरकार, बंगाल के लोग BJP को जिताएंगे

PM Modi ने TMC को लिया आड़े हाथों, कहा- केंद्र का पैसा लूट रही ममता सरकार, बंगाल के लोग BJP को जिताएंगे

17 January 2026 - 4:01 PM
Back to top button