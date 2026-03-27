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दिल्ली में धमाल मचाने आ रहे हैं सोनू निगम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Shanti Kumari27 March 2026 - 4:14 PM
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Sonu Nigam

Sonu Nigam Concert : 28 मार्च को राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ‘सतरंगी रे बाय सोनू निगम’ लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा, लेकिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक आसपास के इलाकों में ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।

प्रभावित मार्ग और वैकल्पिक रास्ते

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस कार्यक्रम के दौरान आईपी मार्ग (एमजीएम रोड), विकास मार्ग और रिंग रोड (राजघाट से आईटीओ डिपो तक) पर वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। भारी वाहनों के लिए राजघाट से आईपी मार्ग तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
आम जनता से अपील की गई है कि वे इन प्रभावित मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

स्टेडियम प्रवेश के लिए निर्धारित गेट

स्टेडियम में दर्शकों की सुविधा के लिए अलग-अलग गेटों के अनुसार प्रवेश मार्ग तय किए गए हैं:

  • गेट 7 और 8: वेलोड्रोम रोड से प्रवेश
  • गेट 16, 18, 21 और 22: एमजीएम रोड से प्रवेश

इस व्यवस्था से दर्शकों को आसानी से स्टेडियम तक पहुंचने में मदद मिलेगी और भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा।

पार्किंग और सुरक्षा निर्देश

स्टेडियम के आसपास केवल वैध पार्किंग लेबल वाले वाहन ही पार्क कर सकते हैं। पार्किंग लेबल वाले वाहन एमजीएम रोड से प्रवेश पाएंगे, जबकि बिना लेबल वाले वाहन स्टेडियम के पास नहीं जा सकेंगे। राजघाट से आईटीओ फ्लाईओवर तक रिंग रोड पर सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

जनता से अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्रभावित मार्गों से बचें और स्टेडियम तक जाने के लिए निर्धारित गेट और वैध पार्किंग का पालन करें। ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हेल्पलाइन नंबर 1095 पर संपर्क कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें – धांसू बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ Tecno Spark 50 5G हुआ लॉन्च

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Shanti Kumari27 March 2026 - 4:14 PM
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