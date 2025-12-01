Biharराजनीतिराज्य

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

Shanti Kumari1 December 2025 - 1:22 PM
2 minutes read
Bihar Winter Session 2025

Bihar Winter Session 2025 : बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई. सबसे पहले सम्राट चौधरी को शपथ दिलाई गई. शपथ ग्रहण के बाद सम्राट चौधरी ने विपक्ष के नेताओं, जिनमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए. उनके बाद विजय सिन्हा ने भी यही परंपरा निभाई.

बिहार की 18वीं विधानसभा में शपथ ग्रहण के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. प्रेम कुमार के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है, यदि एक से अधिक नामांकन दाखिल होते हैं तो दो दिसंबर को मतदान कराया जाएगा.

बिहार विधानसभा का पेपरलेस सत्र

इस सत्र की खासियत यह है कि विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह ‘पेपरलेस’ (कागज रहित) होगी. सदन ‘नेशनल ई-विधान’ (नेवा) प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होगा. यह डिजिटल मंच भारत सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के तहत विकसित किया गया है, जिसका मकसद देश की सभी विधानसभाओं और संसद को पेपरलेस बनाना है. इस प्रणाली से सवाल-जवाब, नोटिस, भाषण, संशोधन प्रस्ताव और मतदान जैसी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से संचालित होंगी, जिससे विधायी कार्य तकनीक-संचालित और पारदर्शी बनेंगे.

सदन में तकनीक और बदलता समीकरण

सदन में अधिकारियों और विधायकों को टैबलेट दिए गए हैं और उच्च गति वाले वाई-फाई की व्यवस्था की गई है. उन्नत माइक्रोफोन और छह बड़े डिस्प्ले स्क्रीन पर वोटिंग परिणाम और अन्य जानकारियां दिखेंगी. सजीव प्रसारण से पारदर्शिता बढ़ेगी. 10 साल बाद सत्ता पक्ष में 200 से अधिक विधायक होने से सदन का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रचंड बहुमत की वजह से सरकार के लिए विधायी एजेंडा पास करना आसान होगा, जबकि विपक्ष केवल 38 सदस्यों तक सिमित है. इस स्थिति में विपक्ष पर प्रभावी ढंग से काम करने का दबाव बढ़ गया है. गौरतलब है कि 2010 में भी राजग के पास 200 से अधिक विधायक थे.

यह भी पढ़ें BIG BOSS-19 : फिनाले से पहले बड़ा एविक्शन, अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट घर से बेघर, देखें टॉप 6 कंटेस्टेंटस की लिस्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 December 2025 - 1:22 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने  सौंपे पट्टी में 674 परिवारों को नए घर बनाने के लिए मंजूरी पत्र

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने  सौंपे पट्टी में 674 परिवारों को नए घर बनाने के लिए मंजूरी पत्र

30 November 2025 - 8:44 PM
Photo of मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

30 November 2025 - 8:20 PM
Photo of बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

30 November 2025 - 7:54 PM
Photo of मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

30 November 2025 - 3:54 PM
Photo of श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

30 November 2025 - 3:07 PM
Photo of AIMIM विधायक माजिद हुसैन का विवादित बयान वायरल, चुनावी सियासत गरम

AIMIM विधायक माजिद हुसैन का विवादित बयान वायरल, चुनावी सियासत गरम

30 November 2025 - 2:45 PM
Photo of ECI ने 12 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को

ECI ने 12 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को

30 November 2025 - 1:35 PM
Photo of सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

29 November 2025 - 8:33 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

29 November 2025 - 7:59 PM
Photo of कांग्रेस ने की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान की बैठक, गहलोत ने मीडिया पर कसा तंज

कांग्रेस ने की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान की बैठक, गहलोत ने मीडिया पर कसा तंज

29 November 2025 - 4:18 PM
Back to top button